台大生怒轟軍人「低薪水蛭」！現役國軍曬報稅單打臉 超狂年收曝
即將迎來畢業季，一名去年從台大畢業的新鮮人發文抱怨，表示自己剛退伍到半導體業工作，想到之前當兵時被一群志願役差遣，他現在的薪水卻是志願役的4倍至5倍，忍不住怒轟對方是低薪水蛭，還要靠知識分子納稅養他們。貼文曝光後，卻引來一名現役國軍弟兄，曬出報稅單狠狠打臉原PO：「如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名台大畢業生12日在Dcard上以「當兵完全就是耽誤就業」為題發文，表示自己年初退伍後就在半導體業工作，回想到當兵時，被許多高中畢業的志願役差使做事，在外面他的年薪卻比志願役多4到5倍，讓他覺得自己根本就是「虎落平陽被犬欺」，忍不住怒轟「光想到這群水蛭，薪水低到不用繳稅，還要靠知識分子納稅養他們，就覺得很不爽，祝有能力的學弟們當兵順利，趕快出來賺大錢。」
貼文曝光後，一名學歷為瑞士蘇黎世大學的退役弟兄，分享自己的超狂經歷回嗆原PO，「我服兵役前就拿到國外博班offer，合約簽今年，實驗室老闆也願意等我當完兵，國家義務要服就是要服，不要因為自己工作找的不順利就在那邊怪東怪西，扯什麼兵役扯什麼別人底層，這種行為很可悲。」
還有一名現役軍人貼出自己的報稅單，透露自己當兵不兼差，只賺股息分紅，這3年的年收入都超過200萬，「如果你賺比我高，說我無腦我服，如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了。」認為原PO不應該拿工作嘲笑其他行業的人，只見報稅單上的收入總額為208萬4965元，讓酸民看了立刻安靜。