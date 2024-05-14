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韓籍啦啦隊再+1！「啦啦隊Irene」趙娟週抵台　有望成為這隊成員

▲在韓國被稱為「啦啦隊Irene」的人氣啦啦隊員趙娟週今日下午抵台，將有望成為桃園領航猿Pilot Crew的成員，另外，有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，目前有至少2支球隊在招募趙娟週入隊。（圖／讀者提供）
▲在韓國被稱為「啦啦隊Irene」的人氣啦啦隊員趙娟週今日下午抵台，將有望成為桃園領航猿Pilot Crew的成員，另外，有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，目前有至少2支球隊在招募趙娟週入隊。（圖／讀者提供）

記者張一笙／綜合報導

這2年，台灣啦啦隊吹起一波「韓風」，不管棒球、籃球啦啦隊，都積極從日本、韓國積極引進啦啦隊員，藉此吸引粉絲進場。在IG上有超過18.5萬追蹤的趙娟週（조연주），因為外型神似K-POP女團「Red Velvet」的隊長Irene，因此被韓國粉絲封為「啦啦隊的Irene」。趙娟週今（14）日下午2點抵達台灣，P. LEAGUE+桃園璞園領航猿的2名成員「油米」及「沛沛」早早就在機場等候接機，似乎預告趙娟週將加盟領航猿成為「Pilots Crew」的一員。

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▲趙娟週長相神似韓國女團Red Velvet的隊長Irene，被粉絲封為「啦啦隊的Irene」。（圖／翻攝自趙娟週IG）
▲趙娟週長相神似韓國女團Red Velvet的隊長Irene，被粉絲封為「啦啦隊的Irene」。（圖／翻攝自趙娟週IG）
今日抵台　領航猿2成員接機

趙娟週今日下午2點20分抵達台灣，登機前她在IG上曬出機票並寫下：「Taiwan GOGO！」發文透露她即將來台的興奮之情。職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿的2名啦啦隊成員「油米」及「沛沛」早早就抵達桃園機場，並且自製歡迎牌迎接趙娟週，加上昨日領航猿在官方IG上預告將有新成員加入，似乎都在預示著Pilots Crew的新成員，就是趙娟週。

▲桃園領航猿啦啦隊官方IG昨日曬出新成員背影，預告將有新人加入。（圖／翻攝自Pilot Crew IG）
▲桃園領航猿啦啦隊官方IG昨日曬出新成員背影，預告將有新人加入。（圖／翻攝自Pilot Crew IG）
在台初登場　「啦啦隊Irene」高人氣受矚目

趙娟週高中時就出道，成為啦啦隊的一員，去年曾與樂天巨人一同來台參加樂天桃猿舉辦的《辣年糕趴》，因為外型神似Red Velvet的隊長Irene，因此不僅在韓國有一票忠實粉絲，來台以後更是吸引不少台灣粉絲關注，讓不少粉絲敲碗，希望能夠有球隊可以延攬趙娟週入隊。

▲趙娟週去年跟著樂天巨人來台，參加樂天桃猿舉辦的《辣年糕趴》主題日。（圖／翻攝自趙娟週IG）
▲趙娟週去年跟著樂天巨人來台，參加樂天桃猿舉辦的《辣年糕趴》主題日。（圖／翻攝自趙娟週IG）
積極布局「登台作業」　傳有望加入職棒

趙娟週今年積極布局「登台作業」，先是在2月中職籃富邦勇士的「歐巴~撒郎嘿勇」主題日登場，接著又在4月底來台參加台鋼雄鷹啦啦隊「應援總監」安芝儇在桃園舉辦的「一日店長」活動，活動結束後還馬不停蹄地搭高鐵前往台南棒球場應援，一度讓不少粉絲以為她要加入統一7-ELEVEn獅，成為「Uni-Girls」的一員。

▲趙娟週（左）與朴旻曙（右）一同為同經紀公司的安芝儇（中）站台在桃園的「一日店長」活動。（圖／記者張一笙攝）
▲趙娟週（左）與朴旻曙（右）一同為同經紀公司的安芝儇（中）站台在桃園的「一日店長」活動。（圖／記者張一笙攝）
Uni-Girls成員瑟七、芮絲、小美等人也在趙娟週離台不久後前往韓國釜山遊玩，並且4人相聚吃烤肉，讓不少粉絲更相信趙娟週將加盟統一獅。

▲Uni-Girls成員瑟七、芮絲、小美等人，在趙娟週離台不久就前韓國找她吃聚餐。（圖／翻攝自瑟七IG）
▲Uni-Girls成員瑟七、芮絲、小美等人，在趙娟週離台不久就前韓國找她吃聚餐。（圖／翻攝自瑟七IG）
曾透露來台發展　至少2支球隊爭舉加盟

事實上，今年初趙娟週本人就曾向球迷表示想來台灣發展，有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，除了職籃以外，目前職棒有至少2支球隊在爭取趙娟週加盟。趙娟週去年棒球賽季結束後就離開樂天巨人，與目前來台灣的安芝儇、朴旻曙、李晧禎、南珉貞等人同屬韓國經紀公司「2S娛樂」。

▲有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，目前有至少2支球隊正在爭取趙娟週加盟。（圖／翻攝自趙娟週IG）
▲有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，目前有至少2支球隊正在爭取趙娟週加盟。（圖／翻攝自趙娟週IG）
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