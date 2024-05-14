韓籍啦啦隊再+1！「啦啦隊Irene」趙娟週抵台　有望成為這隊成員

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趙娟週今日下午2點20分抵達台灣，登機前她在IG上曬出機票並寫下：「Taiwan GOGO！」發文透露她即將來台的興奮之情。職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿的2名啦啦隊成員「油米」及「沛沛」早早就抵達桃園機場，並且自製歡迎牌迎接趙娟週，加上昨日領航猿在官方IG上預告將有新成員加入，似乎都在預示著Pilots Crew的新成員，就是趙娟週。
在台初登場 「啦啦隊Irene」高人氣受矚目
趙娟週高中時就出道，成為啦啦隊的一員，去年曾與樂天巨人一同來台參加樂天桃猿舉辦的《辣年糕趴》，因為外型神似Red Velvet的隊長Irene，因此不僅在韓國有一票忠實粉絲，來台以後更是吸引不少台灣粉絲關注，讓不少粉絲敲碗，希望能夠有球隊可以延攬趙娟週入隊。
積極布局「登台作業」 傳有望加入職棒
趙娟週今年積極布局「登台作業」，先是在2月中職籃富邦勇士的「歐巴~撒郎嘿勇」主題日登場，接著又在4月底來台參加台鋼雄鷹啦啦隊「應援總監」安芝儇在桃園舉辦的「一日店長」活動，活動結束後還馬不停蹄地搭高鐵前往台南棒球場應援，一度讓不少粉絲以為她要加入統一7-ELEVEn獅，成為「Uni-Girls」的一員。
Uni-Girls成員瑟七、芮絲、小美等人也在趙娟週離台不久後前往韓國釜山遊玩，並且4人相聚吃烤肉，讓不少粉絲更相信趙娟週將加盟統一獅。
曾透露來台發展 至少2支球隊爭舉加盟
事實上，今年初趙娟週本人就曾向球迷表示想來台灣發展，有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，除了職籃以外，目前職棒有至少2支球隊在爭取趙娟週加盟。趙娟週去年棒球賽季結束後就離開樂天巨人，與目前來台灣的安芝儇、朴旻曙、李晧禎、南珉貞等人同屬韓國經紀公司「2S娛樂」。
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