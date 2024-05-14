全家霜淇淋5月遇強敵！眾搶吃「這家20元」 7-11蜂蜜海鹽半價吃
5月霜淇淋之戰開打！全家與「New Balance」聯名推「灰潮香草」與「炭焙烏龍」打造最潮霜淇淋，7-11也在5月15日推出新口味霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」口味應戰，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，使用指定支付方式，限時買第2支半價，事實上除了全家、7-11外，IKEA的霜淇淋也以一支20元的超高CP值受到民眾喜愛，最新口味「焦糖蛋塔」風味在5月開賣後也吸引饕客瘋搶嚐鮮。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡全家便利商店
5月霜淇淋口味：灰潮香草、炭焙烏龍／全家霜淇淋門市查詢
全家Fami!ce霜淇淋首度聯名New Balance，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」獨家風味，選用天然香草萃取液搭配台灣黑金竹炭粉調製成灰色系霜淇淋，搭配純黑餅皮；而「炭焙烏龍」則口味則使用東方美人茶與台灣黑金竹炭粉製成香醇茶韻。
活動期間至5月31日，凡於全家購買任一口味Fami!ce霜淇淋，即可免費獲得「吊飾造型芳香片」乙款與「New Balance百元購物金兌換券」乙張，吊飾造型芳香片（Fami!ce款／New Balance款）將隨機贈送，數量有限，贈完為止。
🟡7-ELEVEN
5月霜淇淋口味：海鹽蜂蜜牛奶／7-11霜淇淋門市查詢
門市自5月15日起，推出「海鹽蜂蜜牛奶」新登場，使用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，嚐一口不僅充滿豐富蜂蜜味，還揉合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，鹹甜口感創造獨特驚喜。《NOWnews》記者實際開箱品嚐，吃得到濃濃蜂蜜味，再加上海鹽綜合甜味，可以擠進各大超商歷年霜淇淋口味中美味前三名。
7-11霜淇淋歡慶新口味上市，也自5月15日起至6月11日每週五六日，憑icash2.0、icashpay支付，口味任選第2支半價優惠。
🟡IKEA
5月霜淇淋口味：焦糖蛋塔風味霜淇淋
IKEA自5月1日起開賣「焦糖蛋塔風味霜淇淋」，融合雞蛋及濃郁的牛奶焦糖醬，打造出蛋塔的香醇風味， 綿密細緻的口感讓你入口即化，絕對是夏日甜點中的一大亮點，來上一支瞬間讓幸福感飆升。