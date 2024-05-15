520小英卸任倒數／辣台妹時代落幕！非典型總統替台灣民主寫新頁

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有別於傳統民進黨政治人物，蔡英文非出身於美麗島、律師世代，作風也與過去黨內領袖不同，不走草根路線、不用傳統戰術，也不擅激烈選舉語言，卻能在民進黨中脫穎而出，奪回執政權。
2018年的九合一選舉，民進黨再度遭逢挫敗，蔡英文一度被看衰無法連任總統，黨內更面臨賴清德挑戰，內外交困情況下，逼得蔡英文超前部署，組織、文宣、網路均動起來應戰，大量使用社群媒體，頻繁與年輕人互動，也吸引年輕人、中間選民支持。
蔡英文擔任總統期間，台灣面臨諸多外在壓力及內部挑戰，對外為緊張的兩岸情勢及中國壓力，對內則著手多項改革，包含年改案、同婚案、勞基法等，在面對重大決策時，蔡英文有賴「智囊團」，如善於媒體操作、文稿撰寫的總統府副秘書長劉建忻、黃重諺及總統府發言人張惇涵等人出策，一名黨政人士形容，蔡英文在面臨重大議題時，會先聽取幕僚建議、讓其暢所欲言，綜合意見後，會做出最後決策，偏向集眾人之智的「合議制」。
縱使面對內外壓力，但她抗壓、沉穩及堅持等特質，也逐漸顯現出在世人眼中，不卑不亢、冷靜地逐一拆彈，並完成挑戰，而態度堅硬抗中形象，建立起辣台妹、辣台派形象，受到年輕人喜愛。
雖然8年執政有所突破，啟動多項改革，不過內政、經濟、房價等議題也為在野黨詬病，在四面八方挑戰下，蔡英文始終堅持信念及理念，逐步帶領台灣向前行，愛開車兜風、即將卸下總統身分的她，曾鬆口將開車環島，要看看這些年，為台灣做了哪些改變及建設進度，隨著她離任，也意味著「蔡英文時代」落幕，台灣將邁向新的里程。