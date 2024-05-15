「這東西」救不了徐巧芯！律師：洩密罪卻證明確、別拿它當遮羞布

520小英卸任倒數／辣台妹時代落幕！非典型總統替台灣民主寫新頁

▲有別於傳統民進黨政治人物，蔡英文非出身於美麗島、律師世代，作風也與過去黨內領袖不同。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.25）
▲有別於傳統民進黨政治人物，蔡英文非出身於美麗島、律師世代，作風也與過去黨內領袖不同。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.25）

記者陳佩君／台北報導

蔡英文即將在520卸任，身為台灣第一任女性總統的她，不管是為國內政壇，乃至台灣的政治、經濟等，都帶來莫大鉅變，她曾躍上《時代雜誌》全球最具影響力百大人物名單，也被外媒《CNN》形容是一名「精明的戰略家」、「非典型總統」，雖然國內對她評價兩極，但不可諱言地，蔡英文帶領台灣挺過疫情、中美貿易戰等危機，著手多向改革，成功把台灣推向國際。

我是廣告 請繼續往下閱讀
前總統陳水扁執政末期，民怨之深，蔡英文在2008年民進黨聲勢低迷之際扛下黨主席重擔，逐步使民進黨從谷底翻身，並於2016年帶領民進黨重新執政，2020年更以817萬高票紀錄連任，締造出台灣史上連任得票數最高的總統。

有別於傳統民進黨政治人物，蔡英文非出身於美麗島、律師世代，作風也與過去黨內領袖不同，不走草根路線、不用傳統戰術，也不擅激烈選舉語言，卻能在民進黨中脫穎而出，奪回執政權。

2018年的九合一選舉，民進黨再度遭逢挫敗，蔡英文一度被看衰無法連任總統，黨內更面臨賴清德挑戰，內外交困情況下，逼得蔡英文超前部署，組織、文宣、網路均動起來應戰，大量使用社群媒體，頻繁與年輕人互動，也吸引年輕人、中間選民支持。

蔡英文擔任總統期間，台灣面臨諸多外在壓力及內部挑戰，對外為緊張的兩岸情勢及中國壓力，對內則著手多項改革，包含年改案、同婚案、勞基法等，在面對重大決策時，蔡英文有賴「智囊團」，如善於媒體操作、文稿撰寫的總統府副秘書長劉建忻、黃重諺及總統府發言人張惇涵等人出策，一名黨政人士形容，蔡英文在面臨重大議題時，會先聽取幕僚建議、讓其暢所欲言，綜合意見後，會做出最後決策，偏向集眾人之智的「合議制」。

縱使面對內外壓力，但她抗壓、沉穩及堅持等特質，也逐漸顯現出在世人眼中，不卑不亢、冷靜地逐一拆彈，並完成挑戰，而態度堅硬抗中形象，建立起辣台妹、辣台派形象，受到年輕人喜愛。

雖然8年執政有所突破，啟動多項改革，不過內政、經濟、房價等議題也為在野黨詬病，在四面八方挑戰下，蔡英文始終堅持信念及理念，逐步帶領台灣向前行，愛開車兜風、即將卸下總統身分的她，曾鬆口將開車環島，要看看這些年，為台灣做了哪些改變及建設進度，隨著她離任，也意味著「蔡英文時代」落幕，台灣將邁向新的里程。

▲賴清德（左）、蕭美琴（右）當選正副總統，順利從蔡英文（中）手中接下執政權。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴清德（左）、蕭美琴（右）當選正副總統，順利從蔡英文（中）手中接下執政權。（圖／NOWnews攝影中心）


520小英卸任倒數／台美關係史上最佳　國際訪台成「顯學」

520小英卸任倒數／壓力炸鍋下仍推同婚合法　如今獲近7成民眾支持

520小英卸任倒數／網軍側翼出征不斷　連賴清德都動怒

520小英卸任倒數／數發部打詐不彰　許毓仁：成立太倉促像拼裝車

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生