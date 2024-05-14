卸任倒數！林右昌自爆減重時仍愛喝這飲料 再曝被黃國昌質詢心得
內政部長林右昌將於5月20日卸任，傳出他將轉任民進黨秘書長，更有意代表民進黨征戰2026新北市長大位，林右昌分享，卸任後會先帶著老婆去旅行休息一陣子，「約莫6月初回來，不會馬上去任何位子」，外界傳聞則一率避談，對於在當部長時，被外界稱為「咆哮獸」的民眾黨立委黃國昌質詢感想？林則開玩笑的說「第二次（被質詢時）很溫柔！」
記者林怡昕／台北報導
林右昌在卸任前夕舉行媒體感恩茶敘，更首次向媒體開箱內政部長辦公室，林右昌分享，自己其實很少在辦公桌辦公，反而比較常在會議桌上，和同仁討論政策，而在他辦公桌後方，更掛置一張南海圖，至於是否會掛置該張地圖？林僅說，「沒什麼原因，只是覺得這張圖很漂亮！」
林日前也曾分享，自己瘦身有成透露瘦了「16公斤」，對於減重秘訣？林右昌也說，就是少吃甜的，更強調運動沒有用，減重有8分靠吃，不過平常工作時還是會習慣喝稍微帶有甜度的鋁罐裝咖啡，這是他的日常習慣。
對於被黃國昌質詢時感想如何？林右昌則開玩笑的說「第二次（被質詢時）很溫柔」，自己當過8年市長，沒有什麼事情沒碰過，委員在怎麼大聲是他的權利，民代和行政官員本來就有不同立場，講什麼都尊重，「我就是據實以告，如果說他大聲就跟他大聲，這沒必要，也沒辦法說服他，最重要的是民眾怎麼看。」
談及卸任後規劃，林右昌說， 會先帶著老婆去旅行休息一陣子，「約莫6月初回來，不會馬上去任何位子」，至於外傳接任民進黨副秘書長？抑或是征戰2026新北市長大位？林則開玩笑稱「我過中央黨部發言人，嘴巴很緊」，更補充在每個位子就把該盡的責任做好，機會時機到了，路自然會出現，如果只想著下一個要做什麼，反而會忽視眼前責任，「你要搶什麼爭什麼都不會出現，還是踏實過好每一天」。