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家長注意！台北市進入「腸病毒流行期」　上周117班停課

▲台北家長注意，北市校園通報腸病毒停課達117班。（圖／醫院提供）
▲台北家長注意，北市校園通報腸病毒停課達117班。（圖／醫院提供）

家庭消費中心／綜合報導

依據疾管署統計，國內腸病毒疫情持續升溫，台北市近一週（5/5~/5/11）腸病毒門急診就診達1214人次，已超過流行閾值（1100人次），且較前一週（4/28~5/4）增加13.4%，另同期北市校園通報腸病毒群聚致停課則達117班，也較前一週的103班上升13.6%，對此北市衛生局呼籲， 民眾應落實「生病不上學」，以免疫情持續擴大。

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疾管署監測資料顯示，國內於4月中下旬進入腸病毒流行期，近一週腸病毒門急診就診計1萬7657人次，高於流行閾值（1萬1000人次），且較前一週增6.7%；根據實驗室監測，今年腸病毒流行病毒以克沙奇A型為主，並零星檢出A71型及D68型病毒，感染者均為輕症。

▲近期診所出現大爆滿的情況，其中又以腸病毒和流感的案例特別增多。（圖／記者徐明穗攝）
▲疾管署監測資料顯示，台灣在今年4月中下旬進入腸病毒流行期。（圖／記者徐明穗攝）
北市衛生局指出，已公告腸病毒流行警訊期自3月1日至6月30日、9月1日至12月31日止，期間托嬰中心、幼兒園、補習班及安親班等，於7天內同一班級有2名以上幼童（含2名）經診斷感染腸病毒，該班級應停課7天。

針對腸病毒症狀，北市衛生局稱，常見為喉嚨痛、口腔黏膜、四肢出現紅疹、水泡及發燒等；疱疹性咽峽炎的病癥則為咽峽部出現小水泡或潰瘍等；手足口症則於舌頭、牙齦、手掌、腳掌出現小水泡。

北市衛生局提醒，若幼童診斷腸病毒，家長可多給予水分或果汁、湯汁等補充液，並建議降低食物溫度，亦可提供冰涼的食物如布丁，減少口腔潰瘍的疼痛感。

▲預防腸病毒「濕、搓、沖、捧、擦」的五步驟正確勤洗手。（圖／屏東縣府提供）
▲預防腸病毒「濕、搓、沖、捧、擦」的五步驟正確勤洗手。（圖／屏東縣府提供）
此外，北市衛生局強調，預防腸病毒除應勤洗手外，並應保持環境清潔，但要注意酒精不具殺死腸病毒效果，應使用含氯漂白水消毒。

北市衛生局並表示，5歲以下為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速，一旦發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院，包括台大兒童、振興、三總、北榮、新光、萬芳、馬偕兒童、國泰、北醫、台安、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區就醫。
 

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