家長注意！台北市進入「腸病毒流行期」　上周117班停課

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北市衛生局指出，已公告腸病毒流行警訊期自3月1日至6月30日、9月1日至12月31日止，期間托嬰中心、幼兒園、補習班及安親班等，於7天內同一班級有2名以上幼童（含2名）經診斷感染腸病毒，該班級應停課7天。
針對腸病毒症狀，北市衛生局稱，常見為喉嚨痛、口腔黏膜、四肢出現紅疹、水泡及發燒等；疱疹性咽峽炎的病癥則為咽峽部出現小水泡或潰瘍等；手足口症則於舌頭、牙齦、手掌、腳掌出現小水泡。
北市衛生局提醒，若幼童診斷腸病毒，家長可多給予水分或果汁、湯汁等補充液，並建議降低食物溫度，亦可提供冰涼的食物如布丁，減少口腔潰瘍的疼痛感。
此外，北市衛生局強調，預防腸病毒除應勤洗手外，並應保持環境清潔，但要注意酒精不具殺死腸病毒效果，應使用含氯漂白水消毒。
北市衛生局並表示，5歲以下為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速，一旦發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院，包括台大兒童、振興、三總、北榮、新光、萬芳、馬偕兒童、國泰、北醫、台安、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區就醫。