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天氣預報／北台灣再冷2天！周六國中會考天氣佳　梅雨估月底殺到

▲明天東北季風減弱，但回溫不明顯，週四東北季風再增強，北台灣氣溫將會降至攝氏18度以下。（圖／記者陳明安攝）
▲明天東北季風減弱，但回溫不明顯，週四東北季風再增強，北台灣氣溫將會降至攝氏18度以下。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署指出，明後兩天（5/15、5/16）台灣仍受到東北季風影響，清晨和入夜的氣溫偏低，北部、東北部預估低溫將下探到攝氏17度，週末國中會考（5/18、5/19）各地降雨機率都較低，下週一總統就職典禮（5/20）水氣將增多，天氣轉為不穩定，而常帶來大量降雨的「典型梅雨鋒面環境」，專家則預估5月27日建立，雨勢會一路下到6月中。

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▲明後兩天台灣仍受到東北季風影響，清晨和入夜的氣溫偏低，北台灣尤其明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲明後兩天台灣仍受到東北季風影響，清晨和入夜的氣溫偏低，北台灣尤其明顯。（圖／中央氣象署提供）
明天天氣略為回溫　週四清晨氣溫最低

氣象署技正伍婉華指出，今（14）日白天各地偏涼，明天東北季風稍微減弱，各地白天高溫會比今天高攝氏1至2度，北部攝氏18至28度、中部攝氏20至31度、南部攝氏22至32度、花東攝氏20至26度。僅東部、東南部及東北部山區有「局部短暫陣雨」。

明天入夜東北季風又會增強，在週四清晨，包括北台灣、宜蘭、金門馬祖等地，氣溫都只剩下攝氏18至19度，其它地區攝氏20至21度，沿海空曠地區會再低攝氏1至2度，各地多雲到晴，東半部有「零星短暫陣雨」，午後中南部山區有「局部短暫雷陣雨」。

▲週末各地降雨機率都較低，下週一水氣將增多，天氣轉為不穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲週末各地降雨機率都較低，下週一水氣將增多，天氣轉為不穩定。（圖／中央氣象署提供）
週末會考降雨偏少　典型梅雨準備報到

伍婉華表示，週五至下週日東北季風減弱，環境轉為「偏東風」，各地高低溫有所回升，「早晚舒適，白天偏熱」，各地都是多雲到晴，只有東半部有「零星短暫陣雨」，下週一水氣則會增多，東半部將有「局部短暫陣雨」，北部及南部也都有「零星短暫陣雨」。

此外，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，下週四（5/23）起至6月13日，台灣降雨有偏多的趨勢，大致上屬於濕涼的天氣，6月15日後降雨才會偏少、氣溫漸回暖，以目前來看，有利梅雨建立的環境，預估會在5月27日建立。

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