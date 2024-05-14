天氣預報／北台灣再冷2天！周六國中會考天氣佳　梅雨估月底殺到

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氣象署技正伍婉華指出，今（14）日白天各地偏涼，明天東北季風稍微減弱，各地白天高溫會比今天高攝氏1至2度，北部攝氏18至28度、中部攝氏20至31度、南部攝氏22至32度、花東攝氏20至26度。僅東部、東南部及東北部山區有「局部短暫陣雨」。
明天入夜東北季風又會增強，在週四清晨，包括北台灣、宜蘭、金門馬祖等地，氣溫都只剩下攝氏18至19度，其它地區攝氏20至21度，沿海空曠地區會再低攝氏1至2度，各地多雲到晴，東半部有「零星短暫陣雨」，午後中南部山區有「局部短暫雷陣雨」。
週末會考降雨偏少 典型梅雨準備報到
伍婉華表示，週五至下週日東北季風減弱，環境轉為「偏東風」，各地高低溫有所回升，「早晚舒適，白天偏熱」，各地都是多雲到晴，只有東半部有「零星短暫陣雨」，下週一水氣則會增多，東半部將有「局部短暫陣雨」，北部及南部也都有「零星短暫陣雨」。
此外，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，下週四（5/23）起至6月13日，台灣降雨有偏多的趨勢，大致上屬於濕涼的天氣，6月15日後降雨才會偏少、氣溫漸回暖，以目前來看，有利梅雨建立的環境，預估會在5月27日建立。