女優河北彩伽拍台灣電影！曬「讀本畫面」認演女主角 粉絲暴動了
25歲日本AV女優河北彩伽（原河北彩花）擁有亮眼外型，被封「三上悠亞接班人」，在台灣也有著高人氣，日前她宣布進軍大螢幕，擔綱女主角，該部作品正是台灣電影，還有啦啦隊「樂天女孩」成員疑似參演，讓許多台灣粉絲十分期待。
記者吳昕蓓／綜合報導
河北彩伽每每來台都會刮起炫風，日前她在X（Twitter）上傳一張側拍照，畫面中能看到，她身穿藍色鏤空蕾絲上衣，白色小可愛若隱若現，氣質又不失性感，河北彩伽低頭認真翻閱劇本，她也在內文宣布，自己已經加入電影拍攝，因為是首次擔任電影主角，她難掩激動情緒。
河北彩伽最後也提到，雖然是台灣電影，但該片之後也會在日本上映，貼文曝光後，立刻引來大批粉絲朝聖，不少台灣粉絲都為她加油，「好期待」、「我一定會去看」，不僅如此，樂天女孩成員Kira昨（13日）在IG限時動態曝光和河北彩伽的合照，兩人對著鏡頭比出愛心，她也興奮表示：「好香」。
河北彩伽轉發該則動態，還以日文寫下：「與台灣的演員」，兩人疑似在電影中有合作，再度引發關注。事實上，河北彩伽過去以名字「河北彩花」為人所知，3月初宣布因為更換經紀公司，將改為「河北彩伽」這個名字活動，藉此報答將她從谷底拯救起來的粉絲，當時曾在PTT上引起熱議。
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