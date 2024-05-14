Nokia神機「3210復刻上市」！開賣3天斷貨 年輕人瘋搶原因全說了
Nokia諾基亞於1999年推出經典熱銷手機「Nokia3210」，在全球總銷量累計超過1.61億支，為全球史上最熱銷手機排行榜中的第7名。有Nokia手機品牌授權生產銷售的芬蘭新創公司HMD Global，今年宣布讓神機「Nokia3210」重新上市，沒想到在中國開賣不到3天，立刻就被賣到斷貨，且多數客戶都是年輕人，原因竟是與CCD相機（老數位相機）有關。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《封面新聞》報導，復刻版手機「Nokia3210」重新發行的定價為379元人民幣（約台幣1696元），開賣後立即就登上熱搜。NOKIA旗艦店客服於10日宣布，目前該款手機已經處於斷貨狀態，引起不少網友驚呼「爲什麽復古手機這麽好賣？」
原來，近幾年Y2K千禧復古風潮來襲，許多1980年至1990年的懷舊元素被重新運用，其中「CCD相機」更是受到年輕族群歡迎，因為拍攝效果比起現代單眼相機，更具朦朧氛圍。然而CCD相機的市場卻供不應求，因此許多人都在尋找找CCD相機代替品。
不少人購買Nokia經典復刻手機的理由，除了買個情懷之外，就是將Nokia手機當作CCD相機來使用，這股風潮連帶影響到舊款手機的二手市場，就連iPhone5S、NOKIA N8等經典機型都翻紅，許多買家直言「以前的手機和CCD相機拍出來的效果差不多，有股氛圍感，CCD現在溢價太高了，舊手機價格卻要便宜很多。」