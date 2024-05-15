520小英卸任倒數／養的第一隻貓是牠！愛毛孩成痴　2喵4狗當家人

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橘貓「蔡阿才」是蔡英文在2015年於台東巴喜告部落的鳳梨田遇到，決定收養牠後，蔡也在臉書興奮宣布，「想想終於有小弟弟了！」
2016年10月，蔡英文前往惠光導盲犬學校出席「全國導盲犬發展百週年慶暨退役導盲犬收養儀式」，簽署3隻退役導盲犬Bella、Bunny、Maru的收養同意書，當時她開心表示，「等這天等很久了」，並承諾會好好照顧，呼籲社會大眾能正確認識導盲犬。
明星犬樂樂在台南維冠大樓倒塌時，進入大樓搜尋受困者，立下功勞，樂樂退役後，由蔡英文收養，不過當時卻被質疑是用特權收養，蔡英文隨即澄清，她領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊，她晚上結束一整天的工作後，告訴樂樂，「不好意思讓你上新聞了，希望你不會不開心」。
民進黨立委王定宇在去年台南關廟舉辦毛小孩相關活動，邀請民眾帶著寵物共襄盛舉，而蔡英文也現身力挺，並在活動現場領養狗狗「旺萊」；蔡當時表示，希望連結所有「貓狗派」，讓貓狗派的總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴可以當選。
蔡英文與毛小孩互動受到關注，蔡英文去年9月9日狗狗節透露，她2016年領養的退役導盲犬Bella已在近日離世，「想藉這個機會和大家說，Bella前陣子在睡夢中安詳離開了」；她感性說，Bella只是換了一個方式存在，「但我想牠應該也正在繼續陪伴我和牠的貓狗弟妹，牠過去對我開心的模樣，我也會永遠記在心中。每隻狗狗與我們相伴的時光，可能只占據了我們生命中的『一部分』，但是我們對狗狗來說，卻是跟著牠們成長與離去的『全部』。希望各位毛家長，都能好好珍惜和家中毛小孩相處的時光」，消息一出，讓網友相當不捨，紛紛表示「眼淚噴出來」、「謝謝Bella」。
今年的除夕夜，蔡英文在社群平台分享與毛孩們的全家福合照拜年，掀起網友討論。蔡英文笑說，「要讓想想、阿才同框，花了一點心思」，還有眼尖網友發現，在狗狗合照中，蔡英文也放上離世狗狗Bella的照片，讓網友直呼「好暖心」。