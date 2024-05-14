教育部長潘文忠任期7年　全教總轟：一錯、三拖、六沒有

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全教總提到，在潘文忠任內經費、數量都快速成長的準公幼，成了劣質園所的續命符，看似解凍43年未調整的幼兒園師生比到1:12，卻在面對準公幼業者時轉彎。身障考生每年要參加各種考試，教育部遲未統整轄下各考試主辦單位，通盤檢討制度問題，導致考生連要張白紙計算都要大費周章、四處陳情。
全教總直言，潘文忠自承108課綱是任內最大挑戰，對現場老師又何嘗不是，充滿理想的108課綱，要彈性學習、要適性多元，卻連高中法定員額都補不滿。隨著卸任，潘可談笑風生，但政策性資源未到位的後果，將繼續由全體教師承擔。
全教總盤點，7年來，教育界發生數起社會矚目的事件，老師因執行導護遭撞、國中生割頸案，不適任校長仍可回任教師，校園安全頻頻亮起紅燈，造成人心惶惶，潘身為教育部長，未思實質解決根本問題，只忙著做媒體危機處理。而攸關行政同工同酬的組長加給整併，以及中小學鐘點費長期落後公教薪資調幅等問題，在潘握有決策權的任期內亦無積極作為。
全教總批評，自新教師法上路以來，校園事件有增無減，甚至出現生打師、家長濫訴、老師動輒得咎、學校疲於奔命等亂象，無助的老師與無力處理校安問題的學校，嚴重影響教育品質。親師生是教育合夥人，要成就以學生為主體的教育理想，並非放任學權不斷強化，而須在教師專業自主權、家長教育權與學生學習權三者間取得平衡。
全教總認為，在潘文忠任內，與日益高漲的學權相比，教師專業自主權卻相對弱勢，且未有效提升家庭教育功能，修法天平與實際行政作為均明顯失衡，潘部長實難辭其咎。而他所留下的「一錯、三拖、六沒有」，且看新任部長如何應對。