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吳釗燮明赴立院正面對決徐巧芯　國民黨團要他先公開道歉

▲外交部長吳釗燮明天將要到立法院正面對決徐巧芯。（圖／記者呂炯昌攝，資料照）
▲外交部長吳釗燮明天將要到立法院正面對決徐巧芯。（圖／記者呂炯昌攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

外交部長吳釗燮明天將到立法院做最後一次備詢，將與近日被外交部提告的國民黨立委徐巧芯正面對決。對此，國民黨團直指，吳釗燮對立委跳針連嗆7次「趕快去告我藐視國會」，還以新聞稿對國會議員進行公然謾罵，應該對其個人「失格」、「囂張」、「狂妄」、「無能」種種舉措向全國人民及國會公開道歉。

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國民黨團發布新聞稿直指，520政權交替之際，回顧蔡英文政府執政「八」年，斷交「十」國，主其事者吳釗燮在其任內，創下斷交「八」國最高紀錄，被封為「斷交部長」，卻往往厚顏以「中共打壓」卸責，但是，國際外交的競爭也不是自吳釗燮上任才開始，吳釗燮完全無自省能力，也毫無政務官擔當及風骨，拒不承擔政治責任，其戀棧權位遭詬病已久，必須給予最嚴厲的譴責。

國民黨團續指，近日於外交及國防委員會，徐巧芯基於「為人民看緊荷包」質詢有關外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭合約，其中30%至40%經費採購台灣醫療材料，要求說明得標廠商，避免黑箱及圖利特定業者更應避免介入當地政黨政治，吳釗燮不但未能向代表民意的立法委員講清楚說明白，且跳針連嗆7次「趕快去告我藐視國會」，其態度之囂張狂傲，完全無視行政對立法負責，立法監督行政之憲政義務，枉為政務官，足證訂定「藐視國會罪」之必要性。

國民黨團更提到，外交部居然以新聞稿，對國會議員進行公然謾罵「呼籲國人應唾棄這種『一昧製造聲量，譁眾取寵』的惡質民意代表」，企圖煽動民眾製造敵意，其荒誕離譜之惡劣行徑，正暴露其色厲內荏，以「機密」掩護「欲蓋彌彰」的援外黑箱，甚至以司法提告製造寒蟬效應打擊民意監督，如此不堪且不適任的外交部長，應給予最嚴厲的譴責。

國民黨團認為，吳釗燮身為政務官，拒不承擔任內斷交八國之政治責任，面對國會監督援外款項經費亦交代不清，反惱羞成怒，於國會殿堂「戰狼式」反嗆答詢，更以外交部新聞稿辱罵代表民意的國會議員，嚴重有辱官箴，實不足取，除了給予最嚴厲譴責外，更應移送監察院調查，以正官箴，「請問監察院監委諸公們，你們看見了嗎？」

國民黨團說，明天是吳釗燮在520前以部長身分最後一次赴立法院報告備詢，這位自封「吵架王」的外交部長，早已失去做為外交部長應有的格調，不但拒絕國會監督，卻反而只想找立委吵架，身為外交部長的吳釗燮，若還想當個「有格調」、「有品格」的外交部長，就應該對其個人「失格」、「囂張」、「狂妄」、「無能」種種舉措向全國人民及國會公開道歉。

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