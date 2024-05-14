RADWIMPS挖掘的美女歌手十明！她來台表演「差點被珍珠奶茶噎死」

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因為RADWIMPS走紅！得到巡迴國際表演難得機會
十明在日本出道時，其實沒有太多的被採訪經驗，今天也是第一次接受國外媒體訪問，緊張情緒難掩，但也立刻放下戒備，每題對答游刃有餘，完全看不出只是一位新人歌手。她很感謝RADWIMPS的挖掘，能跟著前輩當空中飛人，接觸許多第一次見面的外國人與文化，「我很謝謝他們讓我看到新的世界。」十明藉此知道香港演唱會開唱前的祭拜儀式，貢品桌上會擺烤乳豬，她驚訝說：「沒這麼近距離看過！有嚇到，但很好吃！」她的同齡朋友也很羨慕自己的人生經歷，「滿多朋友會說羨慕我能做喜歡的事，常常去很多地方、到國外看看，好好」。
因為是在TikTok發跡，十明坦言經營社群時曾被觀看次數制約、產生焦慮，「一開始不在意，後來中間看到別人數字都好高，我的卻好低，就有點不安，之後有調適心態，發現很多人有聽我的歌後，我現在又不在意了。」十明透露會看評論，承認有被負面留言影響，但仍樂觀以對：「負面說的也是對的，確實也有這部分，但我盡量不去深入思考他為何要這樣寫，就世界上真的有這樣的人跟想法，謝謝他願意留言給我。」
兼具學生、歌手身分超忙！曠課太多拿不到學分「怕無法畢業」
十明現在仍是大學生，同時兼顧音樂工作，她以「超年輕的前輩」身分給予抱有星夢的人建議，「大家可以不用著急，我曾經因為太想追逐歌手夢而放棄過夢想，希望大家不要急於追求而設限自己，沒辦法如意時就放棄，不要放棄自然而然就會找到出路、知道自己想要做什麼」。
她也解釋「當初放棄夢想」的細節，高中時一心想趕快成為歌手，但又想到上了大學就要為出社會做準備，為了實現歌手夢，必須要在高中就闖出名堂，但畢業前繳不出實際成績，因此差點放棄，頻頻催眠自己「唱歌只是我的興趣」；後來參加新海誠、RADWIMPS主唱野田洋次郎舉辦的徵選脫穎而出，獲得演唱《鈴芽之旅》主題曲〈鈴芽〉的機會、走紅，十明回憶當年雀躍表示：「實際徵選上後，我不敢相信一切都是真的，我是不是在做夢、好不真實。」她透露因為進出面試房間不會遇到其他歌手，所以不清楚當時打敗多少人。
問及學生、藝人之間的身分轉換，十明其實會把校園生活寫成歌，所以不會區別學生跟歌手的職位，「但這樣出來表演跟巡迴，我會在上台30分鐘前，給自己獨處空間，澈底轉換身分，提醒自己我是歌手，我要在大家面前唱歌了」。
跟同齡朋友比起來，十明對未來仍感到徬徨，「接下來成為怎樣的音樂人、帶來什麼樣的歌曲，這不是煩惱是課題，想說要成為怎樣的人、讓更多人能聽到我的音樂。」但她也透露目前的煩惱，因為要參加RADWIMPS的世界巡迴演出，導致曠課太多拿不到學分，要找時間去跟老師道歉，「除了學分拿不到，其他學生歌手的部分，目前對我來說都是好處！」能順利畢業嗎？十明嘆氣笑回：「應該可以....」
初訪台灣「父母交代要買鳳梨酥」！喝到正宗珍奶險噎到
《鈴芽之旅》主題曲〈鈴芽〉公開後獲得成功，家人親友的反應如何？她表示：「我接到主題曲邀約時，才發現原來在音樂的世界裡面，有人是需要我的，我是可以在這裡面找到我的人生，也才重拾了歌手夢，雖然本來是要放棄的。推出後也得到迴響，收到很多『我的聲音很好聽』，我本來對自己聲音沒自信，但也因此撫平我對聲音自卑的地方。」
第一次來台灣，十明的父母叮嚀她要注意身體健康，雖然繁忙，卻也是得來不易的經驗，除了享受「也要記得拍照傳回去」，爸媽還要求女兒「記得買鳳梨酥回來！」十明笑說：「我有記得家人吩咐我買鳳梨酥的任務。」而她昨天抵台後，如願喝到正宗珍珠奶茶，「我在日本也沒什麼機會喝到，剛剛喝到就『哇！是當地的珍奶』，我太久沒喝了，所以差點噎到」。
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