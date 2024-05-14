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NewJeans將被冷凍？家長爆公司要讓孩子「放長假」　HYBE出面反擊

▲「怪物新人」NewJeans傳將被「HYBE娛樂」冷凍，有成員的家長出面爆料高層說要讓孩子們放長假，「HYBE娛樂」的高層則出面反擊表示沒有這件事。（圖／翻攝自NewJeans X）
▲「怪物新人」NewJeans傳將被「HYBE娛樂」冷凍，有成員的家長出面爆料高層說要讓孩子們放長假，「HYBE娛樂」的高層則出面反擊表示沒有這件事。（圖／翻攝自NewJeans X）

記者張一笙／綜合報導

韓國最大娛樂公司「HYBE娛樂」與旗下廠牌「ADOR」代表閔熙珍的紛爭一波未平一波又起。近日，有韓國媒體爆料有NewJeans成員的父母出面接受採訪，爆料「HYBE娛樂」的CEO朴智元稱：「要給孩子們一個長假！」間接透露要冷凍NewJeans的意思，引發韓國粉絲們的熱烈討論。「HYBE娛樂」的高層也在第一時間反擊，表示「絕無此事」。

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▲NewJeans近日陷入「HYBE娛樂」及製作人閔熙珍的紛爭中。（圖／翻攝自NewJeans X）
▲NewJeans近日陷入「HYBE娛樂」及製作人閔熙珍的紛爭中。（圖／翻攝自NewJeans X）
NewJeans成員父母集體寫信　控訴高層不作為

根據韓國媒體報導指出，NewJeans其中1名成員的媽媽A在受訪時，提到他們這群父母們曾經寄送的「質疑ILLIT抄襲NewJeans」、「孩子遭房時爀無視」等信件，十分擔心孩子們受傷害。又提到4月25日「ADOR」代表閔熙珍開記者會時，有3名成員的媽媽一同結伴到「HYBE娛樂」，試圖成為「HYBE娛樂」與閔熙珍之間的溝通橋樑。當天在場的有CEO朴智元及部分高層，這3位媽媽被問到是否受閔熙珍慫恿因此寄信，媽媽A表示信件是由父母們討論後主動提議發送。

NewJeans的家長們在信中除了質疑ILLIT涉嫌抄襲外，還提到自家孩子被「HYBE娛樂」的創辦人兼議長房時爀無視，甚至成員們主動打招呼時他也裝沒看到，「HYBE娛樂」對此回應則是：「房時爀議長可能有臉盲症。」

▲爆料者媽媽A表示CEO朴智元曾向她們透露，將讓NewJeans「放長假」約一年半，直到找來得過葛萊梅獎的製作人。（圖／翻攝自微博）
▲爆料者媽媽A表示CEO朴智元曾向她們透露，將讓NewJeans「放長假」約1年半，直到找來得過葛萊美獎的製作人。（圖／翻攝自微博）
HYBE承諾尋找新製作人　父母質疑遭冷凍

然而媽媽A爆料CEO朴智元在4月25日當天開完會後告知他們，表示閔熙珍完全沒有將NewJeans在東京巨蛋舉辦的見面會資料交給「HYBE娛樂」，但「HYBE娛樂」承諾會讓見面會順利進行。CEO朴智元接著又像父母們告知：「東京巨蛋見面會結束後，要讓NewJeans放長假，要找1位曾在葛萊美獲獎的製作人，大約需要1年半。」而媽媽A則質疑CEO朴智元所說的1年半，形同冷度NewJeans。

媽媽A與另位2名媽媽在會議中明確地坦言她們十分擔心：「沒有了閔熙珍代表，HYBE沒有人會照顧NewJeans。」並表示在「HYBE娛樂」與閔熙珍鬧翻前，曾聽閔熙珍提過明年要舉辦NewJeans世界巡迴演唱會的計畫，如今卻被CEO朴智元告知必須讓NewJeans放長假，讓他們十分無所適從。

▲「NewJeans之母」閔熙珍因企圖自立門戶遭總公司HYBE娛樂停職。（圖／翻攝NewJeans IG）
▲「NewJeans之母」閔熙珍因企圖自立門戶遭總公司HYBE娛樂停職。（圖／翻攝NewJeans IG）
HYBE澄清並非冷凍　已蒐證提出訴訟

對於媽媽A的受訪內容，「HYBE娛樂」表示：「放長假不是活動休止的意思。而是一般情況下偶像回歸要參加很多活動，接下來會有一段休息的時間，在訂好下次回歸的日程前就繼續工作，是非常自私的。」同時還補充：「絕對不是要讓NewJeans停止活動，而是『HYBE娛樂』特別關照NewJeans，要讓她們成為最棒的藝人。」

「HYBE娛樂」高層也提到：「若要冷凍NewJeans，何必提到製作人？這些不像話的主張，根本就是閔熙珍為了要獨立，並且試圖激起粉絲們憤怒所使用的惡劣手段。」該名高層也表示，已經掌握多項證據證明閔熙珍瀆職、背信等嫌疑，在未來法院公開證據後，民眾就能了解「HYBE娛樂」的苦心。

▲NewJeans隸屬「HYBE娛樂」旗下的子公司「ADOR娛樂」，在這場商業鬥爭中處境十分尷尬。（圖／翻攝自NewJeans X）
▲NewJeans隸屬「HYBE娛樂」旗下的子公司「ADOR娛樂」，在這場商業鬥爭中處境十分尷尬。（圖／翻攝自NewJeans X）
怪物新人旋風橫掃亞洲　日本見面會門票售罄

即便近日遭受許多風波，NewJeans的吸金功力依舊驚人，下個月將在日本東京舉辦為期2天見面會的NewJeans，門票開賣首日就全數售罄，日本媒體也報導表示，以出道不滿2年、甚至沒有在日本正式出道的外（韓）國團體，能夠做到如此成績，實在是非常罕見的一件事。可見NewJeans不僅在韓國具有超高人氣，就連日本也有很多她們的歌迷。

▲NewJeans下個月將在東京巨蛋舉辦粉絲見面會，門票已全數售罄。（圖／翻攝自NewJeans X）
▲NewJeans下個月將在東京巨蛋舉辦粉絲見面會，門票已全數售罄。（圖／翻攝自NewJeans X）
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