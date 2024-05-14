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影／詹皇兒子來了！Bronny參加試訓彈跳力驚人　外線投射超高水準

▲詹皇兒子來了！Bronny James參加選秀試訓彈跳力驚人，外線投射也有高水準。（圖／NOWnews資料照）
▲詹皇兒子來了！Bronny James參加選秀試訓彈跳力驚人，外線投射也有高水準。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

詹皇兒子來了！洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James大兒子Bronny James被聯盟批准參加選秀大會，在今（14）日的聯合試訓會中展現驚人垂直起跳高度，在所有測試球員中排行第6位，且三分球練投項目共25球命中19球，也在試訓會中高居第2位。此外，有美國記者指出，已有兩、三支球隊想和Bronny James相約試訓並碰面會談。

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Bronny身高大縮水　展現亮眼運動能力

先前的資料顯示，Bronny James為6呎4吋（約193公分），但聯合試訓數據測量他卻只有6呎1.5吋（約187公分），兩者相差將近6公分。而在體重部分為210.4磅（約95公斤）、臂展6呎7.25吋（約201公分），都屬於相對中庸的數據。

不過在試訓會中，Bronny James展現了相當不錯的運動能力。助跑起跳高度為40.5吋（102.87公分）高居所有測試球員中的第6名，且讓人驚訝的是，他的三分球共25投19中，其中一度連續12球命中，也在所有球員中排在第2名，似乎在外線投射部分下足了苦工。

心臟問題仍是隱憂　外界猜測可能落選

即便Bronny James在身體素質上不算突出，但在運動能力和防守功力還是值得令人期待。然而，他在過去因為心臟問題動刀，這一年只為南加州大學出賽25場，拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率僅有3成66，外線命中率則為2成67。

不只是心臟問題成為隱憂，缺乏實戰表現數據，也成為外界質疑的主要理由，先前美國知名體育媒體《ESPN》就曾預言Bronny James將會在選秀會落榜。但另一方面，知名記者Shams  Charania最近在電視節目中表示，就他所知已有兩、三支球隊想和Bronny James相約試訓並碰面會談，認為他是個有發展潛能的多功能後衛。



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