foodpanda被併購餐飲業心驚！憂壟斷沒話語權　3原因不能自己外送

我是廣告 請繼續往下閱讀
消費者近幾年逐漸習慣外送，加上疫情肆虐那幾年讓民眾減少外出用餐又更助長外送平台興起，事實上，現今Uber Eats與foodpanda與餐廳業者合作方式，大概是抽成約3成左右，即每份餐若是賣100元，外送平台約能直接賺30元，而餐飲業最怕的，就是併購成功後一家獨大，Uber Eats將有絕對的掌控權。
近幾年很受年輕族群歡迎的吾蜂美味集團，旗下有老先覺功夫窯燒、潮味決湯滷專門店、麵框框拉麵食堂等平價美食品牌，其中的潮味決，更是在營收上有高達3.5成的比例都是靠外送市場，吾蜂美味集團提到，目前主要的擔憂之一的確就是市場壟斷的可能性，怕Uber Eats屆時將擁有極高的定價權，而消費者也將面臨缺乏選擇的窘境。
吾蜂美味集團更提到，台灣餐飲業者應該都曾經考慮到創建自己的平台，可以減少對第三方外送平台的依賴，同時提高現有品牌的控制力與成本利潤，但是即便是餐飲集團來說，建立外送平台都需投資相當的資源與技術支持。
疫情之後外送熱度減 自組平台時機不對
晶華酒店集團旗下就有個自家創建的「晶華美食到你家」，已行之有年，當年疫情一爆發時，達美樂還隸屬晶華酒店集團，因此等於有自家支援的車隊，讓他們願意義無反顧開始做外送。晶華酒店提到，「晶華美食到你家」目前的業績大多落在重要節慶時，例如此次的母親節外帶餐業績相當亮眼，不少家庭會特地點購，不論是加菜或是宴客都夠派頭。而自從達美樂賣掉後，晶華酒店目前的方式則是消費者預訂到滿額時，將可免運費，由晶華付計程車送到消費者手中的交通成本。
晶華酒店也提到，餐飲業者於現今此時要自組外送平台，並非是最恰當的時機，因為已無法像當年疫情時那樣比較容易吸引顧客群，而且能否與現有的外送平台Uber Eats以及Uber Eats競爭，更是一大挑戰。
缺工嚴重訂單做不完 只能依賴外送平台
此外，包含Uber Eats與foodpanda都曾針對民眾最常叫的外送食物做過調查，手搖飲料經常是在前十大排行榜內，不少人一向都認為，飲料店應該都有自家員工可以兼作外送，但是這幾年在中南部很具知名度的八曜和茶就透露：「疫情之後缺工問題一直在，店員做飲料都來不及了，更遑論外出跑外送。」他也提到，為了更打入年輕人市場，他在外送平台上的定價與到店購買的售價是一樣的，外送平台的抽成成本是自己吸收。由此可看出，手搖飲品牌對於外送平台的依賴有多高。
八曜和茶也補充：「若是併購案真的成功之後，其實更在乎的，是送人員的教育訓練，外送人員代表平台也代表商家，若是因為整合後資源能夠更大、更多，對於第一線外送人員的教育訓練也期望能做足。」對於整個台灣的外送市場環境，將會是最有利的走向。