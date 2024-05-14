美國正式對中國提高關稅！涵蓋180億美元商品 電動車課100%關稅
日前美國媒體傳出，拜登（Joe Biden）政府有意提高電動車和其他中國製產品的關稅，而白宮今（14）日正式宣布，針對中國製的鋰電池、電動車、太陽能電池、半導體、外科手術手套等醫療用品、港口裝卸貨櫃的橋式起重機、鋼鐵和鋁、關鍵礦物等商品調高或開徵關稅，目前美國進口的這些中國製商品金額總共約落在180億美元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，新的關稅稅率將在未來兩年內實施，具體稅率調整包括電動車從原先的27.5％調高至100％，鋰電池與醫療用品和鋼鐵及鋁從7.5％調高至25％，太陽能電池與半導體從25％調高至50％，關鍵礦物與橋式起重機從0調高至25％。
白宮官員表示，美國需要將這些關鍵領域的商品和技術多元化，而非集中在中國手上，透過拉高關稅，白宮相信能夠促成產業供應鏈和技術更有彈性地發展。
另一位高級政府官員指出，調高關稅也是為了確保公平的競爭環境。拜登於上個月參觀位於匹茲堡（Pittsburgh）的美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部時，就曾批評中國政府的補貼讓中企無須擔心獲利問題，得以壓低鋼鐵價格，「他們沒有競爭，他們在作弊」。
對於美國正式調高多項中國製商品的關稅，中國外交部發言人汪文斌今日被問到此事時表示，中方一貫反對違反世貿原則單方面加徵關稅，將採取一切必要措施維護自身正當權益。