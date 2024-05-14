李多慧私下醜照曝光！雙層下巴、大鼻孔嚇人 散布人是閨密籃籃
「小龍女」韓籍成員李多慧跳槽味全龍後爭議不斷，日前被爆料拍廣告時，經紀公司堅持她必須站C位，要求更改已經排好的站位表，慘遭換角，公司後來解釋是「提議取消C位」，被酸越描越黑。李多慧心情似乎沒被風波影響太多，樂天女神籃籃（籃靖玟）近日分享兩人自拍，李多慧雙下巴現形，粉絲讚嘆：「怎麼會連死亡角度還是這麼漂亮！」
記者楊穎軒／綜合報導
籃籃在Threads上傳一張和李多慧的「人生四格照」（近年在南韓流行的新型拍貼），兩大啦啦隊女神不計形象做鬼臉，李多慧試圖擠出雙下巴，籃籃則是下巴和脖子連成一直線，鏡頭由下往上拍，雙姝原本的美貌蕩然無存，完全沒有包袱，籃籃寫下：「有妳就不累了！」
李多慧、籃籃醜照曝光，粉絲紛紛留言：「百變的藍藍與多慧」、「太可愛了」、「右下怎麼回事啦」、「看到這麼可愛的籃慧組合感覺都不累了」、「誰的鼻孔大」、「兩個喜歡搞怪的朋友！」
籃籃曾經透露，與李多慧關係變得緊密的原因，她說和李多慧雖然語言不通，卻能夠理解對方想要表達什麼，「現在她會一點中文，我會一點韓文，也更有默契了！」而在社交方面屬於被動的她，於李多慧主動伸出手後，兩人慢慢成為朋友，之前去南韓旅遊，李多慧百忙之中抽空見面，離開時對籃籃說，她是自己很珍貴的朋友，「那時候，我就把她劃進我人生的圈圈中了！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道