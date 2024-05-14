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麥森瓷器「龍耀麥森」特展 台中大遠百登場大師加持

▲麥森瓷器特展台中場，由瓷畫家是莉迪亞‧許倫克大師（左四）現場展技藝，為這場繽紛藝術饗宴增光彩。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.14)
▲麥森瓷器特展台中場，由瓷畫家是莉迪亞‧許倫克大師（左四）現場展技藝，為這場繽紛藝術饗宴增光彩。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.14)

記者金武鳯/台中報導

國裕精品年度盛會「麥森瓷器特展」，即日起至19日巡迴台中大遠百展出。今年特展以「龍耀麥森」為主題，展出精品件件璀璨華麗，豐富多元。尤其，新增多件蘊含東方元素的經典佳作，讓人驚艷。此外，麥森有三位大師聯袂抵台，將輪流巡迴各場與收藏家互動，台中場由瓷畫家是莉迪亞‧許倫克現場展技藝，為這場繽紛絢爛的藝術饗宴增光彩。

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國裕精品執行董事欒慎寰表示，今年展出作品，不論造型、主題、色彩及多樣性，都是近年來最精彩又具特色的。例如，為迎接龍年，麥森畫家特別推出一系列以龍為主題的美瓷，例如《瑞龍展鴻圖》花瓶、《薪火相傳》花瓶、《祥龍迎春》壁畫、《龍華富貴》壁畫等。

▲麥森瓷器特展中，這幅「策馬中原」壁畫散發神秘東方色彩。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.14)
▲麥森瓷器特展中，這幅「策馬中原」壁畫散發神秘東方色彩。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.14)
還有以東方印象和典型器形的精品，有《福祿雙喜》花瓶、《春深時節又逢君》花瓶、《麥森晨曦蜥蜴》花瓶、《自在飛花》茶具組、《四季賞花樂》茶具組、《春風萬里》茶葉罐等，一償典藏家期待以麥森之工藝，享用中式器具心願。

至於歐風美瓷也不遑多讓，《一世情緣》花瓶、《天長地久》花瓶、《有情萬物》水果架等傑作，將遐想飛向十八、十九世紀的歐洲，甚至遙遠的希羅神話，真切體現歐洲瓷器的西方風華。

▲今年特展以「龍耀麥森」為主題，展出精品件件璀璨華麗，豐富多元。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.14)
▲今年特展以「龍耀麥森」為主題，展出精品件件璀璨華麗，豐富多元。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.14)
今年特展還出現許多精巧的瓷偶，有從麥森雕塑家昆德勒大師的傳世之作擷取的靈感，例如《歡樂頌》、《音樂嘉年華》瓷偶組;也有後代名家的動物瓷偶，如《皇家之旅》、《心有靈犀》瓷偶，都是值得珍藏的藝術品。

另有兩項特殊選項，一是全球獨家之作瓷書《領航者》，二是市場鮮見之瓷枕造型的《玫瑰舞曲》。絕妙的是，麥森藝術家精巧地將之改良為花器與托盤，讓人眼睛一亮。

最令人引頸翹望的是，在台中與典藏家相會的瓷畫家是莉迪亞‧許倫克（Lidija Schrenk），她最擅長從歷史取材，作品能反映最真實的歐洲風貌，也賦予作品當代歐洲美學印象，呈現特有的古今交錯的歐洲品味。這次她帶來珍稀限量作品，並在現場展演精湛技藝，是絕對不容錯過的美麗之約！


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