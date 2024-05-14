韓版柯震東選角曝光！《那些年》暗戀TWICE多賢掀議：為偶像而拍
台灣經典純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》由柯震東、陳妍希領銜主演，當年不只在台灣創下票房佳績，也深受海外觀眾喜愛，最近傳出消息，南韓即將翻拍，女主角將由女團TWICE的成員多賢出演，對此「JYP娛樂」也回應了，男主角人選更瘋傳是男團B1A4成員振永出演。
記者吳昕蓓／綜合報導
《那些年，我們一起追的女孩》紅到海外，已經陸續被日本、泰國翻拍，如今韓版的人選也曝光，多賢經紀公司「JYP娛樂」證實消息，他們有收到邀約，目前雙方正在討論中，外界也瘋猜男主角人選會是金珉奎、南柱赫、郭東延等人，今（14）日有韓媒指出，男主角將由曾演出《雲畫的月光》的振永演出。
報導指出，多賢在片中飾演被許多同學暗戀的模範生「善雅」，振永則是演出愛上善雅的「振宇」，在消息曝光後，不少網友都質疑，振永有貴公子氣質，難以表現出柯景騰的性格，而多賢的電影處女作就演出女主角，網友也擔心她無法勝任，「感覺不像是為了演技而要拍的電影選角，更像是拿了偶像名氣而拍的電影選角」。
事實上，多賢2016年就曾演出電視劇《拯救我們的留言》，但之後仍專注在TWICE的團體活動，近來不僅傳出擔任《那些年》女主角，還宣布演出長篇電影《全力奔跑》，而振永更是被封為「元祖演技偶像」，2012年以《第一千個男人》跨足戲劇界，之後更在《雲畫的月光》、《因為初戀是第一次》、《Sweet Home 2》有精彩演出，還曾拿過KBS演技大賞「男子新人獎」、「男子人氣獎」、「最佳情侶獎」。
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