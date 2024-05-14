中市警紀弊案連環爆傳內鬥說！江和樹：有人想在520取局長大位
台中市警紀弊案連環爆，重創警界風紀形象，台中市警局局長李文章昨宣布自請處分，台灣民眾黨市議員江和樹今（14）日表示，520要到了，之前就聽說李文章得罪了人，「上面有人看不下去」，有人想要他的位置，這種警界高層內鬥的手法，卻讓外界誤以為台中很亂。
記者顏幸如／台中報導
江和樹說，台中市前刑大大隊長林明佐涉貪包庇事件之後，緊接著有人向媒體檢舉，霧峰分局偵查隊林姓小隊長出現在簽賭機房現場等弊案，連大雅分局小隊長2022年辦案浮報誤餐費2千元，也被拿出來講。520前夕接連傳出警察風紀問題，他解讀為新總統即將上任，警察內部人事鬥爭浮上檯面。
江和樹說，上週他就聽說李文章得罪到人，「上面有人看不下去」，果然在議會警消環衛委員會業務質詢期間的週休假日，有人透過媒體爆料霧峰小隊長9日疑似「通風報信」的事件。
江和樹指出，不只時間太巧合，霧峰事件的過程也有太多不合理之處，他喊話李文章「內情難道只有這樣嗎？還是因為520要到了，有人想要你的位置、要你離開？」他呼籲不要因為警方內鬥，讓外界以為台中市很亂，讓「賊頭」這個負面的代名詞再出現在台中市，「盧秀燕市長沒那麼差啦！」他並喊話李文章，要把敗壞台中警界風紀的警察全部處理掉，「這才是民眾需要的局長」。