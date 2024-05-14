「不存在以撤告換朱出席520」　國民黨：賴清德應為朝野對話表態

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楊智伃續指，520就職大典在即，朱立倫多次喊話準總統賴清德，希望共同努力朝野對話氛圍與環境，然而在賴清德未表示前，先得到卻是在法院判定不起訴之後，鄭文燦窮追猛打的自訴誣告。
楊智伃表示，從頭到尾都不存在本黨以司法條件作為撤告的交換條件，不知鄭文燦今日頻頻出面回應且顛三倒四的言論從何而來？過去在鄭文燦擔任桃園市長期間的所作所為，都可受公評，本黨作為在野黨，監督執政當局的記者會也都經得起考驗，然而在法院判定不起訴後，鄭文燦再提自訴的窮追猛打、追殺在野黨主席的作為，民眾沒辦法接受。
楊智伃指出，鄭文燦接二連三、顛倒是非的急躁發言，只能證明三件事情：第一，鄭文燦將司法作為交換條件，帶頭濫用司法；第二，此案在法院判定不起訴之後，鄭文燦再提自訴、又再撤回，就是誣告濫訴，甚至浪費司法資源；第三，鄭文燦發現風向不對後，急於誣賴本黨民意代表與黨主席，不但缺乏行政院副院長格局，更讓人質疑未來如何扮演好海基會董事長，替人民處理兩岸溝通的工作。
楊智伃再次強調，朱立倫決定出席520就職與否跟任何條件無關，楊智伃呼籲，台灣民主政治若要共織向前，賴清德應出面表態，共同營造朝野對話氛圍，才是為520台灣開新局最好的示範。