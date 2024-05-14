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「不存在以撤告換朱出席520」　國民黨：賴清德應為朝野對話表態

▲國民黨主席朱立倫至今未鬆口是否出席520總統就職大典。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫至今未鬆口是否出席520總統就職大典。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

針對國民黨主席朱立倫是否出席520就職典禮，國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫多次喊話準總統賴清德，希望能換來朝野真正對話，但先來的卻是行政院副院長鄭文燦誣告又誣賴，朱是否決定要出席就職典禮，跟任何條件無關，也從頭到尾都不存在本黨以撤告作為出席的交換條件。

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楊智伃表示，朱立倫是否出席520就職典禮，取決於執政黨是否有意願營造友善的對話氛圍，然而鄭文燦接二連三、顛倒是非的急躁發言，實在是有失行政院副院長的格局，更讓人擔憂民主政治要如何共織向前，呼籲賴清德準總統，要出來做明確表態與表率，更要負起責任實際進行朝野對話。

楊智伃續指，520就職大典在即，朱立倫多次喊話準總統賴清德，希望共同努力朝野對話氛圍與環境，然而在賴清德未表示前，先得到卻是在法院判定不起訴之後，鄭文燦窮追猛打的自訴誣告。

楊智伃表示，從頭到尾都不存在本黨以司法條件作為撤告的交換條件，不知鄭文燦今日頻頻出面回應且顛三倒四的言論從何而來？過去在鄭文燦擔任桃園市長期間的所作所為，都可受公評，本黨作為在野黨，監督執政當局的記者會也都經得起考驗，然而在法院判定不起訴後，鄭文燦再提自訴的窮追猛打、追殺在野黨主席的作為，民眾沒辦法接受。

楊智伃指出，鄭文燦接二連三、顛倒是非的急躁發言，只能證明三件事情：第一，鄭文燦將司法作為交換條件，帶頭濫用司法；第二，此案在法院判定不起訴之後，鄭文燦再提自訴、又再撤回，就是誣告濫訴，甚至浪費司法資源；第三，鄭文燦發現風向不對後，急於誣賴本黨民意代表與黨主席，不但缺乏行政院副院長格局，更讓人質疑未來如何扮演好海基會董事長，替人民處理兩岸溝通的工作。

楊智伃再次強調，朱立倫決定出席520就職與否跟任何條件無關，楊智伃呼籲，台灣民主政治若要共織向前，賴清德應出面表態，共同營造朝野對話氛圍，才是為520台灣開新局最好的示範。

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