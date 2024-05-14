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比冷氣恐怖！師傅點名「6家電」隱藏耗電巨獸　這台1年多燒2.7萬

▲YouTube頻道「宅水電」近日就點名6個「電費隱形殺手」家電，提醒大家記得掌握省電小訣竅。（示意圖／取自Pexels）
▲YouTube頻道「宅水電」近日就點名6個「電費隱形殺手」家電，提醒大家記得掌握省電小訣竅。（示意圖／取自Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

今年4月電費開始上漲，許多人關注省電議題。YouTube頻道「宅水電」近日就點名6個「電費隱形殺手」家電，提醒大家記得掌握省電小訣竅，其中不僅電腦待機時會在無形中持續耗電，電熱水器若沒妥善使用，一年恐多花2.7萬元電費，數字相當驚人。

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YouTube頻道「宅水電」日前上傳影片「哪些家電是電費隱形殺手？」師傅在影片中點名6個家電為默默吃電猛獸，並以每度電平均2.5元來計算，直接算給觀眾看實際燒錢數字。第1個被點名的家電為「傳統螺紋燈泡」，傳統燈泡一顆為23瓦，LED燈一顆卻只要12瓦；若以一盞燈5顆燈泡來計算，客廳與餐廳2地換了LED燈泡之後，一年可以省下800元電費。

▲（圖／翻攝自YT「宅水電」）
▲第1個被點名的耗電家電為「傳統螺紋燈泡」，傳統燈泡一顆為23瓦，LED燈一顆卻只要12瓦。（圖／翻攝自YT「宅水電」）
電腦待機狂燒錢！電熱水瓶每天耗掉1度電

第2個默默耗電的家電為「桌上型電腦」，許多人建議電腦不要常常開開關關，否則容易壞掉，但師傅指出長時間待機或掛機的電腦，其實無形中會吃掉不少電，像他的電腦待機耗電量約為60瓦，一年就要多花1314元，掛機打線上遊戲更可能花到3000元以上。

第3個被點名的家電為「電熱水瓶」，師傅透露外表摸起來溫熱的電熱水瓶，代表通過電所產生的熱能，正在不斷地散失到外面去，失溫的同時內部卻又持續加熱，耗電量非常大。他以自家四公升熱水瓶來計算，基本低消每天就要耗掉1度電，一年更可能要多花963元，冬天耗電量更是可觀。

▲（圖／翻攝自YT「宅水電」）
▲電熱水瓶基本低消每天就要耗掉1度電，一年更可能要多花963元，冬天耗電量更是可觀。（圖／翻攝自YT「宅水電」）
電熱水器一年多花2.7萬！老舊定頻冰箱一開超耗電

第4個耗電家電為租屋族惡夢「電熱水器」，師傅指出電熱水器加熱完一個流程約耗費10度電，一年就要多花9125元，他建議將電熱水器的斷路器在洗澡前後再開關即可，或是加裝定時器，控制電熱水器加熱時間。因為住家的電熱水器需要提供廚房、浴室等區域熱水，白天使用水龍頭可能無意間用到熱水，一天大約會增加1到3次的加熱流程，一年等於多花2.7萬元的電費。

▲（圖／翻攝自YT「宅水電」）
▲電熱水器加熱完一個流程約耗費10度電，若沒定期關閉，一天大約會增加1到3次的加熱流程，一年等於多花2.7萬元的電費。（圖／翻攝自YT「宅水電」）
第5個被點名的家電為「老舊定頻冰箱」，師傅家中一台32年250公升定頻冰箱，待機功率雖然不高，但經常開關導致壓縮機運作後，耗電量就會突然暴增，一年大約會耗掉744度的電，一年要多花1860元，跟新式變頻冰箱耗電量相比，差異非常大。

▲（圖／翻攝自YT「宅水電」）
▲老舊定頻冰箱待機功率雖然不高，但經常開關導致壓縮機運作後，耗電量就會突然暴增。（圖／翻攝自YT「宅水電」）
第6個耗電家電為「定頻冷氣」，師傅表示定頻冷氣啟動電流非常大，又需要常常因應環境溫度調整，因此耗電量相當可觀。師傅建議大家購買冷氣時，優先考慮一級能效變頻冷氣，能省下一半電費，且記得選擇比室內空間坪數更大一些的冷氣噸數，會更快速冷房且節能。


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