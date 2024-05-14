比冷氣恐怖！師傅點名「6家電」隱藏耗電巨獸　這台1年多燒2.7萬

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電腦待機狂燒錢！電熱水瓶每天耗掉1度電
第2個默默耗電的家電為「桌上型電腦」，許多人建議電腦不要常常開開關關，否則容易壞掉，但師傅指出長時間待機或掛機的電腦，其實無形中會吃掉不少電，像他的電腦待機耗電量約為60瓦，一年就要多花1314元，掛機打線上遊戲更可能花到3000元以上。
第3個被點名的家電為「電熱水瓶」，師傅透露外表摸起來溫熱的電熱水瓶，代表通過電所產生的熱能，正在不斷地散失到外面去，失溫的同時內部卻又持續加熱，耗電量非常大。他以自家四公升熱水瓶來計算，基本低消每天就要耗掉1度電，一年更可能要多花963元，冬天耗電量更是可觀。
電熱水器一年多花2.7萬！老舊定頻冰箱一開超耗電
第4個耗電家電為租屋族惡夢「電熱水器」，師傅指出電熱水器加熱完一個流程約耗費10度電，一年就要多花9125元，他建議將電熱水器的斷路器在洗澡前後再開關即可，或是加裝定時器，控制電熱水器加熱時間。因為住家的電熱水器需要提供廚房、浴室等區域熱水，白天使用水龍頭可能無意間用到熱水，一天大約會增加1到3次的加熱流程，一年等於多花2.7萬元的電費。
第5個被點名的家電為「老舊定頻冰箱」，師傅家中一台32年250公升定頻冰箱，待機功率雖然不高，但經常開關導致壓縮機運作後，耗電量就會突然暴增，一年大約會耗掉744度的電，一年要多花1860元，跟新式變頻冰箱耗電量相比，差異非常大。
第6個耗電家電為「定頻冷氣」，師傅表示定頻冷氣啟動電流非常大，又需要常常因應環境溫度調整，因此耗電量相當可觀。師傅建議大家購買冷氣時，優先考慮一級能效變頻冷氣，能省下一半電費，且記得選擇比室內空間坪數更大一些的冷氣噸數，會更快速冷房且節能。