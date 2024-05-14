國際獅子會捐580萬成立中區視覺照護中心 今正式啟用
國際獅子會300-C1區與台中市驗光師公會、大葉大學攜手合作，去年捐款580萬元採購設備，在台中惠明盲校成立「中區視覺照護及低視力服務中心」，業已籌備完成，今日宣告啟用，希望協助中部地區視障者透過輔具使用，有尊嚴的工作，進而自力更生。
記者金武鳯/台中報導
國際獅子會300-C1區2022-2023 年度總監洪傳貴表示，台灣總會2013年成立「台灣全國視力照護網」，開始為偏鄉學童及社區民眾篩檢盲力。截至今年1月，受檢人數超過14萬人，偏鄉學童有4萬多人，其中還幫3千多名弱勢學童免費配鏡，為了讓更多低視力者能夠利用剩餘視力，安全且自由過著有尊嚴生活，決定展開募款在臺中市大雅區惠明盲校，籌備成立中區視覺照護及低視力服務中心。
據洪傳貴表示，台灣領有視障手冊民眾中，有75%並非全盲，即使如此，在生活與工作上仍帶來相當大不便。為此，去年由國際獅子會300-C1區發起，得到了國際獅子會相關機構和社群的大力支持,共募得580萬元充實設備成立服務中心，今日正式啟用，將致力三大目標，一是視力篩檢車巡迴學校及社區。二是指導低視力者使用輔具及生活自理訓練。三是視障者謀生技能培訓，包括視障咖啡師、香氛師，協助他們重建信心，生活不用依賴家人。
洪傳貴表示，這次包括國際狮子會300-C1區總監辦事處、LCIF獅子會國際基金會、臺中市西區獅子會、臺中市仁美獅子會、臺中市新旺獅子會、臺中市驗光師公會、大葉大學視光學系、台灣視力照護關懷協會以及臺中市私立惠明盲校與社團法人台灣愛之光公益協會，跨教育、醫療及社會福利單位合作，提供一個視覺障礙患者服務平台，歡迎有需要民眾多多利用。
如有須要協助的視覺障礙者，可電話連絡，或上「台灣視力照護關懷協會」網站查。視力照護協會：0938-415266張小姐。惠明盲校：04-2566 1024。愛之光協會：04-2380 7185 。