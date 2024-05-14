Uber Eats併購Foodpanda！世紀聯姻不被看好？市場壟斷誰最慘？

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回顧一個月前，市場盛傳，外送平台霸主foodpanda將出售台灣的外送業務，買家即最大競爭對手Uber Eats，當時台灣執行長黃逸華曾詢問過總部，爾後得到「短期內不會有類似計畫」的回覆，她認為2至3年內不會有相關出售情事。豈料，今日上午雙方證實併購案確定成真，著實為市場投下一枚震撼彈。
根據資策會發布的《外送大調查》資料顯示，2023年foodpanda市佔約77%，Uber Eats為58%；外媒《經濟周刊》爆料，foodpanda在台灣的年營收高達5.5億歐元，約新台幣188億。簡言之，Uber Eats等同「吃下老大」，寡占市場。事實上，以訂單量計算，Uber Eats曾於2020年領先，然而，2021、2022年起，foodpanda飛速成長，在台灣外送市場的競爭中取得逆轉勝，如今「二哥」反過來收購，也讓各界忍不住回想起這段過往，莫非是嗅到威脅後，一步步思考併購的起始？
世紀聯姻不被看好？專家分析：大公司不會做沒把握的事
Uber Eats的新聞稿中指出，「此併購案尚須主管機關核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，預計於2025上半年完成交易」，經公平會證實，2業者皆尚未送件，但由於雙方在國內的市占率及營業額龐大，未來送件後，公平會必然從各方面嚴審，目前推估會從市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果（如聯合行為）及市場效益等4面向審查，並會在避免限制競爭下審慎處理。
這場競爭者之間合併的水平結合，不禁讓人回想起類似的歷史案例，知名KTV錢櫃以及好樂迪過去曾經歷4度聯姻失敗，後以交叉持股方式，維持「密切關係」。爲何當時公平會會如此反對2家合併，主要原因莫過於結合後市佔率太高，營收恐佔全台5成、雙北9成，對上游供應商與下游消費者極其不利。
有鑑於此，許多業界人士與專家並不看好此次Uber Eats與foodpanda的併購，認為在幾乎沒有其他競爭對手的狀況下，合併案「很難被公平會通過」，若真的通過，可能也會設立多項限制條款，如未履行將依法開罰。然而，Uber Eats卻大膽透露，預測雙方將於2025上半年完成交易，對此，商管財經專家李世珍接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，大公司不會做沒有把握的事，敢將推估時間公開，勢必已在發布聲明稿前，就先詢問、請教過各大顧問、律師或主管機關態度。
2龍頭合併 誰會最慘？
2大外送龍頭合併後，最大的隱憂乃「市場壟斷」，針對消費者擔心外送費、餐點金額恐提高，以及會員福利還可能縮水等憂慮，李世珍指出，平台作為消費者與店家之間買賣的媒合，提供的是店家與店家之間打鬥的武器，而非讓消費者或會員活不下去，他們本是平台的服務對象，也是平台要盡的責任之一，故消費者在這場合併案中受剝削等負面影響機會較小，反觀是外送員與店家首當其衝。
市場寡占後，平台可能會將行銷成本降低，變成是店家要自己努力將平台上的廣告成本墊高；對外送員來說，獎金變少、單量較低都將成為隱憂，併購之後，若統一以嚴格標準對待，外送員即使吃不消，也幾乎沒有其他的跳槽選項。
立委施壓、3族群都有意見 合併案走向引關注
併購消息一出，新聞報導鋪天蓋地，立委也紛紛出面發聲。國民黨立委王鴻薇示警，「外送平台坐大」完全不把消費者權益看在眼裡，盼相關主管機關應嚴格把關。藍委洪孟楷則提出「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，盼未來能真正落實法令，有法可循，給予消費者、商家、外送員實質保障。
在消費者、店家以及外送員哀鴻遍野，加上立委的施壓下，公平會的決議成為日後各方關注焦點。不過撇除對於併購後的憂慮，Uber Eats野心勃勃，砸錢吃下大哥，一旦完成交易，這將會是台灣有史以來，除了半導體產業以外最大國際併購案之一，另一方面也意味著台灣深具有讓國際企業及投資人持續長期投資的吸引力。