孫收編浪貓「奶奶堅決反對」！結局180度翻轉 她上山採茶都要抱
許多長輩對於飼養寵物都抱持反對意見，但最終都還是會被可愛毛孩融化心房。一名網友日前就帶了流浪貓回家，原本家中奶奶堅決反對，沒想到不久後，奶奶和貓咪的感情竟急速升溫，就連奶奶上山採茶都要抱著貓咪工作。祖孫倆甜蜜的畫面曝光後，讓不少人笑翻直呼「連採茶都要帶，那是真愛！」
記者賴禹妡／綜合報導
近期微博流傳一段熱門影片，一名網友日前撿到一隻白底橘斑的可愛流浪貓，他決定收編帶回家養，奶奶卻堅決反對，甚至還揚言要將貓咪丟掉。沒想到，奶奶與毛孩相處一段時間後，竟被這名家中新成員成功收服，一人一貓開始整天黏在一起，感情變得超好。
奶奶如今已經把愛貓當作最喜歡的晚輩，只要貓咪一撒嬌，她就會抱著毛孫上山採茶，只因為不希望貓咪在家感到孤單。兩人一起採茶的恩愛身影也跟著曝光，只見奶奶一手抱著毛孫，另一手努力採茶，而貓咪就如同「甜蜜的重量」一般，乖乖地趴在奶奶的肩膀上。
影片曝光後，立即吸引超過31萬人觀看，網友們忍不住笑喊「這可是大胖孫子」、「連採茶都要帶，那是真愛」、「老人家很多都這樣，一開始很厭惡毛孩，但最後真的寵的也是他們」、「貓咪真是折磨人的小妖精」。