法國運囚車遭遇伏擊！押車警官2死3傷、1犯人逃獄 馬克宏震怒
法國今（14）日發生一起震驚全國的劫囚案，當地時間早上11點左右，諾曼第大區盧昂市（Rouen）附近一處高速公路收費站，一輛從法院運送囚犯到監獄的運囚車遭到伏擊，嫌犯持重武器攻擊警察，造成車上警員2死3重傷，一位30歲的男囚犯逃獄被劫走。兇徒公然襲警引發高度關注，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示震驚，並強調會盡全力追捕嫌犯，伸張正義。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）在X上發文表示，已經指示實施一切手段緝兇，出動數百位警察與憲兵追捕嫌犯。馬克宏也在X上發文稱襲警劫囚案「讓我們所有人感到震驚」，但是國家將與傷亡警察的家屬站在一起，且絕對會盡全力逮捕嫌犯，伸張正義。
法國司法部長莫雷帝（Eric-Dupont-Moretti）說明案情，稱運囚車今早從盧昂法院將犯人押解到監獄的路途中，該位男囚犯的同夥在公路上毫不猶豫地使用重型武器向獄警開槍，將該位男囚犯劫走。
莫雷帝表示，兩位遇害警官都有家室，其中一位遇害警官的妻子正懷有5個月身孕，另位遇害警官則是留下兩個孩子。莫雷帝沉痛地透露，另3位警官也身受重傷，「我心與他們同在」，並痛批槍手泯滅人性。
據了解，襲擊運囚車的嫌犯共準備了兩輛車，一輛先行衝撞運囚車，另一輛車上的嫌犯則趁亂衝出來對警察開槍，過程中一位槍手也負傷。被同夥救走的那位30歲男囚犯，是因毒品和謀殺罪遭定罪，但法國官方尚未透露他的姓名。
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