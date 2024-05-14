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4字總結宴請黨籍立委！賴清德溫情喊：要把民意放在心中最高位

▲賴清德今晚宴請黨籍立委，結束後吳思瑤會後轉述。（圖／記者陳明中攝，2024.05.14）
▲賴清德今晚宴請黨籍立委，結束後吳思瑤會後轉述。（圖／記者陳明中攝，2024.05.14）

記者陳佩君／台北報導

在就任總統前夕，準總統賴清德今（14）晚在福華飯店宴請黨籍立委，並交換意見。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後透露，賴清德在會中呼籲，大家應捍衛民進黨價值、要把民意放在心中最高的位置，而總結今晚，能用「團結作戰」四字做結論；面對國民黨團、民眾黨團被質疑有違憲之虞的提案，吳思瑤也強調，民進黨團一定會申請釋憲。

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新國會朝小野大，藍白多次聯手封殺民進黨提案，讓黨內相當受挫，為強化行政立法溝通，賴清德今晚在準行政院長卓榮泰、準總統府秘書長潘孟安等人陪同下，與黨籍立委在福華飯店餐敘，替上任前做準備。

▲賴清德今晚宴請黨籍立委，卓榮泰、潘孟安出席。（圖／記者陳明中攝，2024.05.14）
▲賴清德今晚宴請黨籍立委，卓榮泰、潘孟安出席。（圖／記者陳明中攝，2024.05.14）
針對民眾黨團、國民黨團提出環島高鐵、花東快特別條例等法案，被質疑恐有違憲之虞，媒體詢問，若違憲法案通過，卓榮泰是否會提覆議案？

吳思瑤受訪時表示，沒有到進入這些部分，今天主賓是賴清德跟黨團，賴分享的比較多，他也站在黨主席的身分，希望大家捍衛黨的價值；吳轉述，賴呼籲，這麼多年來，要把民意放在心中最高的位置，「他是以黨主席身分勉勵黨籍立委、尋求突圍」。

吳思瑤提到，黨團總召柯建銘也有報告，哪些法案可能進入表決期程，違憲部分，民進黨團一定會申請釋憲，但表決都是最終那一關，表決前每個能論述的場域，黨團同仁都會扮演最強發聲器。

吳思瑤提到，由於卓榮泰是陪賓，因此致詞短短的，他告訴大家，未來行政院一定全力以赴，面對立法院新生態，卓也請求黨團同仁協力行政部門，而行政部門也會快速就定位，早日端出正向政策，在立法院有更強大訴求，與朝野溝通、向社會釋放。

媒體詢問，柯建銘是否承諾配合賴清德政策？吳思瑤直言，當然是啊！若用兩個字定義今晚，就是「團結」，若四個字就是「團結作戰」，每天都要作戰，作戰的前提是團結一起，這是今天最大共識。

吳思瑤提到，現在藍白聯手，凡事抵制民進黨作為，民眾黨團總召黃國昌也講得很清楚，藍白現在就是合作，至於民眾黨黨主席柯文哲也多次說不必團進團出，因此那就是個別政策法案上，行政部門端出好政策，強大的社會正當性，勢必可以促使在野黨合作。

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