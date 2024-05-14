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廉結新篇章「誠信引路人座談」為公司治理埋下希望種子

▲「廉結新篇章誠信引路人–菸品落實法遵」座談會結合菸品健康福利捐經費，呼籲營業人應誠實申報菸稅，落實法遵。（圖／記者黃文德翻攝）
▲「廉結新篇章誠信引路人–菸品落實法遵」座談會結合菸品健康福利捐經費，呼籲營業人應誠實申報菸稅，落實法遵。（圖／記者黃文德翻攝）

記者黃文德／綜合報導

「廉結新篇章 誠信引路人–菸品落實法遵」座談會今(14)日登場，邀請稅務專家學者、企業內公司治理部門人員、國內菸品製造（進口）業者、對稅務與誠信議題感興趣的大學生一同參與。藉由專題演講分享最新的公司治理趨勢，聚焦「誠信經營」、「透明法遵」議題，並且透過世界咖啡館方式進行共學交流。

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座談會由財政部北區國稅局主辦，財政部常務次長謝鈴媛在致詞中表示，財政部為落實「聯合國反貪腐公約」、「國家廉政建設行動方案」政策，從111年起便逐步推動「企業服務廉政平臺」，透過各項簡政便民、對話交流方式，讓企業瞭解財政部各項重要政策，蒐集並協助解決企業疑慮，在提升廉政透明度方面成效顯著。

▲財政部常務次長謝鈴媛表示「企業服務廉政平臺」透過各項簡政便民、對話交流方式，讓企業瞭解財政部各項重要政策。（圖／記者黃文德翻攝）
▲財政部常務次長謝鈴媛表示「企業服務廉政平臺」透過各項簡政便民、對話交流方式，讓企業瞭解財政部各項重要政策。（圖／記者黃文德翻攝）
法務部廉政署副署長沈鳳樑則特別肯定財政部推動廉政工作不遺餘力，且經常推動企業誠信系列座談，他提到，根據國際透明組織在今年初公布2023年的清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI），臺灣在180個國家地區中排名第28名，可說是公部門和企業一起努力的成果，希望未來持續加強合作，提升國家的廉政清廉度。

專題演講首先由財政部賦稅署署長宋秀玲以「國際透明與合理納稅─受控外國企業（CFC）制度」為題，分享各國政府針對跨國企業常見的避稅模式推出的反避稅政策，以及經濟數位化後衍生的租稅挑戰。KPMG安侯企業管理公司執行副總經理朱成光則分享「誠信驅動企業競爭力：從 ISO 37001看誠信經營的價值」。

▲會中安排國際透明與合理納稅、落實菸品法遵、誠信驅動企業競爭力等專題演講，與企業代表交流公司治理之關鍵要素。（圖／記者黃文德翻攝）
▲會中安排國際透明與合理納稅、落實菸品法遵、誠信驅動企業競爭力等專題演講，與企業代表交流公司治理之關鍵要素。（圖／記者黃文德翻攝）
座談活動結合菸品健康福利捐經費，政治大學財政學系教授羅光達也以「落實菸品法遵、加熱菸審查與稅收」主題，向與會人員說明我國的菸品稅法、稅捐收入，以及相關稅制與防制私菸的關係。同時呼籲營業人應誠實申報菸稅，落實法遵，長期來看，有助政府資料蒐集與市場預測的能力，並符合ESG的公司治理目標。

座談會下半場的世界咖啡活動，主持人朱成光以近期最受關注的食安及企業行賄議題，引導各組從不同角色、立場，思考企業誠信、稅務誠信、風險和危機管理，參與的企業主管和學生們在熱絡氣氛中，都收穫滿滿。座談更邀請財政部國庫署政風室設置「財政部企業服務廉政平臺」宣導展區，共同宣導該署推廣誠信法遵及簡政便民之理念。

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