Toyz 5/16入監！明晚最後直播「有話和大家說」 粉絲淚送：刑安
知名直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈，遭法院判處4年2個月，三審全案定讞。據悉，Toyz將在16日上午前往台中地檢署報到，並於當日發監至台中監獄服刑。而明（15）晚將是Toyz最後一場直播，他即將暫時消失螢幕前，感性地表示有話和大家說，讓粉絲們不捨直呼「Toyz刑安。」
記者賴禹妡／綜合報導
Toyz於3年前被查獲販賣大麻菸彈，遭法院判處4年2個月定讞，將於16日到台中地檢署報到，並由中檢執行科檢察官執行發監。Toyz昨日直播全程戴著帽子，被外界猜測可能已經剃髮準備服刑，他與粉絲互動到一半時，突然接到警方來電，詢問他是否到家，可以看出動向受到警方密切關注。
Toyz近日也被好友拍下與媽媽相擁的照片，只見Toyz媽媽手上拿著康乃馨，似乎是在兒子入監前，一同度過了溫馨的母親節。好友更是感性寫下「看著他抱著媽媽，媽媽放聲哭，（我）站在旁邊也跟著默默掉淚，Toyz真的很愛媽媽，你真的變得更好了！真的！要相信自己。」
而Toyz明晚將進行入監前最後一場直播，表示自己有話和大家說。直播平台「浪LIVE」也在臉書粉專發文「我大椅哥終於來到這一天了，在最後的最後，讓我們來為Toyz 送個餞別禮吧！」並舉行抽獎活動，只要在5月14日以前留下最想和Toyz說的一句話，就能獲得最後限量「6頂Toyz親簽Gogoro」。
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