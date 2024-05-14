澳洲名醫採「自創療法」治腦癌！腫瘤近1年未復發 直呼是奇蹟
澳洲名醫史柯勒（Richard Scolyer）是研究黑色素瘤的權威，在2023年6月不幸被檢查出罹患腦癌後，史柯勒並未被打倒，決定採用自己發明、全球首創的全新療法來對抗病魔。而他今（14）日宣布，最新經過核磁共振掃描檢查後，發現自己腦中腫瘤並未復發，讓他感到非常振奮。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，今年57歲的史柯勒去年6月被驗出罹患多形性膠質母細胞瘤（glioblastoma），患者通常只能存活不到一年，這是最具侵略性的腦癌之一，且目前並沒有很合適的治療方法，於是史柯勒決定採用他們首創的方式進行治療。
史柯勒成為全球首位在手術前接受藥物合併免疫療法的腦癌患者，也是首位施打根據其腫瘤特徵個人化疫苗的患者，這種疫苗能增強藥物的偵測癌症能力。史柯勒表示，頭幾個月的療程非常艱難，但在之後情況逐漸好轉，自己每天堅持慢跑15公里，希望能持續鍛鍊身體。
史柯勒透露自己最新接受核磁共振掃描檢查時非常緊張，很高興檢查結果腫瘤並未復發，史柯勒強調雖然這不意味腦癌已經被治癒，但至少代表「我還有更多的時間與妻子和孩子一起享受生活」。
全球每年有30萬人被診斷出患有腦癌，史柯勒所採用的全新療法或許也可以幫助這些腦癌患者。不過，史柯勒的醫療團隊強調，距離開發出經過當局批准的治療方案還有很長的路要走，觀察期還要再拉長，且必須評估這種術前藥物合併免疫療法是否能夠對多數人有效。但無論如何，至少目前結果已經帶來一些希望。