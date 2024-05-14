鮑爾喊話耐心讓高利率發揮作用！美股平盤開出 觀望最新通膨發展
美國勞工部14日公布4月生產者物價指數（PPI），月增0.5％高於預期的0.3％，年增2.2％則符合預期。美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）稱今年的通膨數據高於預期，因此必須保持耐心，讓限制通膨的高利率發揮作用。華爾街持續等待4月消費者物價指數（CPI）公布，美股14日平盤開出，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲64.99點、約0.16％；標普500指數上漲7.55點、約0.14％；納斯達克指數上漲69.15點、約0.42％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，在衡量通膨最關鍵指標的4月CPI數據公布前，華爾街不願對PPI數據做出過度反應，美股指數觀望徘徊持平。鮑爾14日發表談話時表示，今年的通膨數據令人失望，高於預期，因此需要在貨幣政策上保持耐心，讓限制通膨的高利率發揮作用。
Verdence Capital Advisors的分析師梅根（Megan Horneman）認為，市場似乎習慣了鮑爾的鴿派言論，一些投資者可能尚未考慮到通膨將持續黏著在較高水準一段時間的可能性，市場繼續忽視這種可能性，「我們在某個時間點看到股市下跌的幅度就會越大」。
根據《法新社》報導，鮑爾直言自己對於通膨將回落的信心沒有像過去那麼高，但目前仍然認為通膨終會回到正常水準，「我認為我們更有可能維持政策利率不變」，強調根據聯準會目前掌握的數據，沒有必要上調利率。