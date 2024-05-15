網球／許育修台將單打唯一希望　壽星吳東霖惜敗、雙打再出發

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天公作美，週二雨過天晴。本屆人氣最旺的許育修，在臺北市網球中心首輪強碰經驗豐富的內山靖崇，由於臺日雙雄2022年曾在美國喬治亞州羅馬挑戰賽16強交手，當時兩盤惜敗的許育修，如今不但實力提升更汲取過往經驗，把握機會發揮地主優勢，總計激戰1小時57分鐘，向31歲的東洋老將甜蜜復仇。
「一開始設定的戰術被反制，對方打法主動強勢，成功率又高，確實比較辛苦。」東道主希望許育修透露，還好及時調整改變，臨場狀態逐漸拉起來，加上搶7開始就打順手，才能扳倒對手。喜歡回到主場出賽的許育修，不忘感謝現場觀眾加油，「大家熱情鼓勵，是我最堅強的後盾。」至於週三（15日）面臨單、雙打二連戰，平常都兼顧雙打的「臺灣一哥」認為，體能應該不成問題，加上這些對手都曾遭遇過，只要正常發揮有機會獲勝。
許育修克服開賽先遭破發0：2劣勢，苦苦追趕至第8局回破咬上，儘管第12局錯失2個盤末點，戰線拉進搶7，但臺將頂住壓力，6-3一路擴大領先，順勢先馳得盤。次盤許育修乘勝追擊，第3局歷經5個破發點拿下，力保領先不失，第6局又擋住內山靖崇反撲，化解2個被破發點危機，5-3聽牌時他「再見破發」，直落2射日鎖定勝利。許育修在週三的單打十六強賽事，將面對另一位日本好手野口莉央（Rio Noguchi）
身手全能的許育修，雙打還與國立體大學弟黃琮豪再度合拍，希望延續去年成都世界大學運動會男雙、男團勇奪金牌的默契，在今年華國三太子盃也締造佳績，兩人明天將首戰澳洲組合迪蘭尼（Jake Delaney）／普塞爾（Max Purcell），其中的普塞爾還是2022年溫布頓男雙冠軍，實力不容小覷。
壽星吳東霖 再接再厲拚
週日剛過26歲生日的地主壽星吳東霖，可惜今單打首輪出師不利，力戰兩盤仍以1-6，5-7敗給英國年輕好手費里（Arthur Fery），無緣開胡晉級。
週二賽事因下雨延宕2個多小時後，室外硬地球場下午總算開打。面對來自美國常春藤名校史丹佛大學的費里，吳東霖初登場熱機稍慢，開賽第4、6局接連發球失守，從1-1連丟5局讓出首盤。次盤地主臺將重振旗鼓，第4局逮住21歲對手失誤亂流，連下4球首度回破，順勢取得4-1領先。
只可惜，吳東霖未能延續這股氣勢，第7局又讓來勢洶洶的費里破發，一口氣連趕3局追上。儘管吳東霖第9局回穩保發，5-4時又錯失盤末點扳回一城的機會，士氣頓挫下第11局再遭對方突破，最終反撲不成，未能化解第3個賽末點，激戰1小時29分鐘直落2吞敗。
「抽籤結果出來，就知道是場硬仗，過去感覺有被英國建檔鎖定，他們很清楚我的習慣和打法。」吳東霖表示，費里表現確實比較好，尤其今天下雨後濕度高，自己打法有點急躁，失誤也偏多，「第2盤對抽強度有提升，盤末點沒拿下比較可惜。但回家比賽真的很棒，不論打好打壞都有觀眾熱情加油，讓我能用更正向的心態面對場上一切，接下來雙打賽事再努力。 」
吳東霖雙打將與南韓鄭允成（Chung Yun-seong）合拍，首輪對戰日本組合清水悠太（Yuta Shimizu）／詹姆斯．特羅特（James Kent Trotter）。
至於地主外卡尹邦碩男單第一輪以4-6，4-6不敵印度拉馬納坦（Ramkumar Ramanathan）；黃琮豪則以2-6，4-6敗給會外賽殺入的澳洲艾利斯（Blake Ellis）；何承叡以3-6，1-6輸給會外賽晉級的瑞士貝爾托拉（Remy Bertola）。
「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」明（15）日上午11點開賽，許育修將面臨一日兩戰的考驗，吳東霖、何承叡、李冠毅/尹邦碩也將在雙打出擊，眾所矚目的2016雙打冠軍「胖鵬配」楊宗樺和謝政鵬預計晚間六點登場。相關賽事及活動內容，請持續關注中華民國網球協會官網、華國三太子國際男子網球挑戰賽Facebook粉絲團及Instagram官方帳號，掌握最新資訊。