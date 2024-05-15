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迷因股狂飆60%！Fed老調重彈「美股收高126點」　那指創新高

▲美股主要指數週二全數攀揚。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股主要指數週二全數攀揚。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國新經濟數據公布，美國聯準會（Fed）主席鮑爾重彈耐心老調並排除升息可能性，迷因股列車繼續上行，美股主要指數週二（5月14日）全數攀揚，那斯達克指數上漲0.75%，創歷史新高紀錄；道瓊工業指數收紅126.60點，標普500指數微升近 0.5%。

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4月生產者價格指數（PPI）高於預期，削弱了聯準會在今年稍晚開始降息的預期。PPI環比上漲0.5%，高於經濟學家預期的0.3%。

市場場最初的反應是負面，但隨著3月份批發價格讀數從最初的0.2%漲幅下調至0.1%，走勢受到遏制。這足以緩解人們對價格居高不下的擔憂。不過華爾街更關注週三將公佈的更重要的通膨數據。

經濟學家預計4月份消費者價格指數（CPI）同比將回落至3.4%。2024年通膨率一直再走高，引發聯準會可能很難將通膨控制在2%目標的擔憂。

由於通膨仍高於預期，投資者一直在降低對今年降息速度和頻率的預期。根據芝商所的數據，交易員押注今年會降息一兩次。

鮑爾指出，美國整體經濟表現良好，但今年通膨進展不如預期平順，但今年通膨進展不如預期平順，聯準會必須更有耐心，限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到2％目標。同時他也重申，預計聯準會「不會升息」。

在個體推動者中，迷因股列車繼續行駛，重現三年前社交媒體驅動的狂熱。GameStop也一度上漲了一倍多，最終上漲近60%。三年前掀起散戶大戰華爾街的「遊戲驛站軋空事件」的吉爾（Keith Gill）時隔三年回歸社群媒體X、疑似再度發力押注後，多隻散戶抱團股連續第二日大漲。

道瓊指數上漲126.6點，或0.32%，收39,558.11點。那斯達克指數上漲122.94點，或0.75%，收16,511.18點。費城半導體指數上漲80.85點，或1.68%，收4,903.93點。標普500指數上漲25.26點，或0.48%，收5,246.68點。

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