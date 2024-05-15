迷因股狂飆60%！Fed老調重彈「美股收高126點」　那指創新高

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市場場最初的反應是負面，但隨著3月份批發價格讀數從最初的0.2%漲幅下調至0.1%，走勢受到遏制。這足以緩解人們對價格居高不下的擔憂。不過華爾街更關注週三將公佈的更重要的通膨數據。
經濟學家預計4月份消費者價格指數（CPI）同比將回落至3.4%。2024年通膨率一直再走高，引發聯準會可能很難將通膨控制在2%目標的擔憂。
由於通膨仍高於預期，投資者一直在降低對今年降息速度和頻率的預期。根據芝商所的數據，交易員押注今年會降息一兩次。
鮑爾指出，美國整體經濟表現良好，但今年通膨進展不如預期平順，但今年通膨進展不如預期平順，聯準會必須更有耐心，限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到2％目標。同時他也重申，預計聯準會「不會升息」。
在個體推動者中，迷因股列車繼續行駛，重現三年前社交媒體驅動的狂熱。GameStop也一度上漲了一倍多，最終上漲近60%。三年前掀起散戶大戰華爾街的「遊戲驛站軋空事件」的吉爾（Keith Gill）時隔三年回歸社群媒體X、疑似再度發力押注後，多隻散戶抱團股連續第二日大漲。
道瓊指數上漲126.6點，或0.32%，收39,558.11點。那斯達克指數上漲122.94點，或0.75%，收16,511.18點。費城半導體指數上漲80.85點，或1.68%，收4,903.93點。標普500指數上漲25.26點，或0.48%，收5,246.68點。