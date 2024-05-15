徐巧芯將成國民黨新共主？「這個人」諷：都快可以選總統了！
國民黨立委徐巧芯近日因公開台灣與捷克密件，遭外交部提告洩密罪，前中廣董事長趙少康號召「戰鬥藍」集結聲援力挺。國民黨立委賴士葆表示，民進黨打越兇只會讓徐巧芯選票增加，下次選舉徐巧芯搞不好是獲得全國最高票。對此，台北市議員苗博雅在政論節目表示，豈止全國最高票，如果國民黨提名徐巧芯選總統，至少跟韓國瑜一樣500萬票。
政治中心/綜合報導
苗博雅分析徐巧芯的戰略，就是把自己拱成「國民黨新共主」。他認為，國民黨目前瀰漫一股新氛圍：「你要批評誰都可以，就是不可以批評徐巧芯。」若是批評徐巧芯，下場就會跟呂家愷一樣，不但被圍剿、被下令不能上政論節目，還要被逼著出面道歉。
苗博雅直言，一個政黨裡面，有不同意見、互相批評才是求進步，然而徐巧芯目前在國民黨的狀況是「不挺不行、一定要挺」，那麼就只有一種可能性，就是徐巧芯是國民黨未來的共主、未來的希望、聲量在國民黨內大到不能倒，才會出現這樣的狀況。
苗博雅強調，徐巧芯亂搞惡搞，國民黨還全體上車要挺下去，光是洩密外交密件這件事情，中間選民有辦法挺得下去嗎？更不用說徐巧芯家裡與詐騙集團有牽連，至今1個多月了還說不清楚，像這樣的人，「國民黨要把她當神主牌、把她當共主，請便。」