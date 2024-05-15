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NBA／已非初犯！灰狼Gobert對裁判比收錢手勢　慘遭聯盟開罰245萬

▲灰狼「守死」太陽進攻！2場得分未破百，Rudy Gobert透露：他們打的很掙扎。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼「守死」太陽進攻！2場得分未破百，Rudy Gobert透露：他們打的很掙扎。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA西區季後賽第二輪系列賽由明尼蘇達灰狼交手丹佛金塊，雙方前4戰打完戰成2勝、2敗平手，其中在第4戰時卻發生一段意外插曲，灰狼內線防守核心Rudy Gobert因在比賽時不滿裁判判決，對裁判做出「收錢手勢」，NBA官方在今（15）日宣布，將對Rudy Gobert開罰7.5萬美元（約245萬新台幣），對此Rudy Gobert在則在受訪時表示，「這個手勢我沒有想要貶低裁判，那只是我當下抒發情緒的方式，我應該要再更沉穩一點。」

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NBA副總裁親自裁定　Rudy Gobert已非初犯

NBA聯盟副總裁兼籃球運營主管Joe Dumars表示，「Rudy Gobert的舉動是一件非常不專業的行為，他不該質疑聯盟與裁判的可性度，因此在經過內部探討，考量到過去Rudy Gobert對裁判們的不當行為，聯盟決定祭出罰款。」

Rudy Gobert對裁判比出不雅手勢已經不是初犯，早在今年例行賽時，Rudy Gobert就因曾不滿聯盟資深裁判Scott Foster，同樣做出收錢手勢，NBA祭出10萬美元（約322萬新台幣）的罰款。

Rudy Gobert承認錯誤　坦言必須控制情緒

對於收到聯盟7.5萬美元的罰款，Rudy Gobert則在受訪時透露，「自己並不驚訝收到聯盟的罰款，但我必須解釋我做出那個動作，並沒有任何意思，我只是表達我當下的情緒，但我知道這是錯誤的行為，我必須控制自己的情緒，那是一場充滿身體對抗的比賽，但同時也是一場情緒化的比賽，我必須要控制自己的情緒。」

值得一提，灰狼與金塊在系列賽打成2比2的平手，系列賽G5將在今（15）日開打，其中Rudy Gobert在系列賽出賽3場，場均有7.7分、10.3籃板、1.3次阻攻的表現。

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