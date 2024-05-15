楊丞琳挑戰《歌手》價碼流出！創作才子酬勞破千萬 竟比那英還高
藝人楊丞琳近日登上陸綜《歌手2024》，該節目以直播無修音考驗歌手真實唱功為名，首播就造成不少話題。楊丞琳演唱招牌歌曲〈帶我走〉高音部分翻車，引發網友熱議，而微博上近日瘋傳藝人們參加節目的酬勞，楊丞琳的出場費高達160萬人民幣（約715萬元台幣），但費用最高的不是大陸天后那英，而是34歲創作才子汪蘇瀧。
記者薛羽彤／綜合報導
《歌手2024》打著現場直播的噱頭，並且全程不修音，考驗歌手的演唱功力，上周首播立刻成為熱門話題，楊丞琳演唱招牌歌曲〈帶我走〉疑似太過緊張，高音部分大翻車認了失常，甚至還被做成哏圖被網友狠酸，網紅陳沂也批「她不是一直都是缺氧系歌手嗎？正常發揮，哪來的失常啊？」
楊丞琳賽前受訪被問到為何參加節目，她表示「接收到這個邀約，就是覺得這麼好的機會，絕對不可以往外推。」近日微博上瘋傳藝人參加《歌手2024》的價碼，大陸天后那英被爆出場費為200萬人民幣（約900萬元台幤），楊丞琳則是160萬人民幣（約715萬元台幣），冠軍是汪蘇瀧，酬勞竟高達260萬人民幣（約1160萬元台幣）。
不過網友對於這份資料可信度持疑，認為汪蘇瀧的價碼不可能超越那英，紛紛表示，「肯定那英最貴啊，聽行銷號瞎吹」、「汪蘇瀧是歌手的備胎不可能出場費是最高的」、「你怎知道，看到合約了？」、「假的吧那英怎麼可能比汪便宜。」
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