整個政壇都是徐巧芯一個人的武林！媒體人：她幫整個國民黨擋子彈
國民黨立委徐巧芯近日風波不斷，先前因公開外交部密件，遭提告洩密罪。媒體人黃揚明昨（14）日在政論節目表示，國民黨其實要感謝徐巧芯，因為她幫整個政黨擋子彈，民進黨現在沒別的議題，就是打徐巧芯一個人。
政治中心/綜合報導
黃揚明分析，這一波在外交密件上的攻防，徐巧芯需要自己去打這一場仗。黃揚明指出，民進黨若認為某個人有貢獻，就會給資源、位置、給予培養；但國民黨的邏輯不是，而是「有辦法你就自己打天下」，尤其是民代體系，如果執政，政務官通常不會從民代去排，是從學者、官僚體系，這就是國民黨文化。
黃揚明直言，所以當徐巧芯出事時，一開始沒人理她，國民黨內基本上就是認為她個人的事，結果1個月的時間，攻防變成穿搭、揭弊等事；黃揚明也提及，個人不認同她的行為，但監督政府是可以的，「如果今天國民黨的人看到密件就躲起來、不敢打，也不是稱職的在野黨」。
黃揚明推斷，這場風波還會持續很久，因為民進黨還沒找到另一個值得攻擊對象，這1個月來對徐巧芯是政治歷練，揭弊路線在黨內不會有太多共鳴，因對於民進黨來講就是一路戰鬥，「這件事情徐巧芯打到現在，國民黨要感謝她，幫整個政黨擋子彈，沒別的議題就是打她一個人」。