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台鋼韓籍女神安芝儇因這決定搬到高雄！市長陳其邁留言「歡迎！」

▲台鋼雄鷹韓國女神安芝儇宣布搬到高雄！市長陳其邁親自留言歡迎。（圖／取自安芝儇臉書）
▲台鋼雄鷹韓國女神安芝儇宣布搬到高雄！市長陳其邁親自留言歡迎。（圖／取自安芝儇臉書）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹韓國女神安芝儇，昨（13）日深夜發文，自己因為身體上的疲勞，加上為了想要好好體驗台灣生活因此感到很遺憾，近期安芝儇已經「定居」到高雄，並且希望球迷多多到場觀賽，此外，她也大方要大家推薦高雄美食，連市長陳其邁都主動留言「歡迎！」，希望她可以享受在台灣的時光。被球迷稱為「小安」的安芝儇，去年11月開始多次來回台灣與韓國，她也感受到身體狀況很辛苦，但更希望融入台灣，因此才做出決定，要好好體驗台灣生活。

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安芝儇很愛台灣　大喊終於搬到高雄

安芝儇在臉書用中文留言，她表示，她從去年11月開始一直來來回回台灣與韓國，身體上的疲勞都還可以忍受，但是每次為了趕回韓國，而沒辦法體驗更多台灣的生活，讓她感到很遺憾，而最近終於搬到高雄了。

安芝儇有多愛在球場應援，她不但會喝雀巢檸檬茶，還吸引粉絲爭相模仿，加上她也愛吃地瓜球，到夜市閒逛，因此，對於高雄、台灣都有深厚情感。

安芝儇說：「希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望我的中文可以越來越好，我想要跟粉絲對話，我想要跟Wing Stars一起出去玩，之後我的班表也會變多，記得多多進場為Wing Stars還有台鋼雄鷹加油喔。」

而安芝儇選擇搬到高雄，高雄市長陳其邁留言「歡迎！」，安芝儇也回應：「謝謝邁邁市長，我喜歡高雄。」

▲安芝儇宣布定居台灣，高雄市長陳其邁也特地留言。（圖／NOWnews資料照）
▲安芝儇宣布定居台灣，高雄市長陳其邁也特地留言。（圖／NOWnews資料照）
安芝儇從高中開始跳啦啦隊　現成台鋼最強外掛

安芝儇過去在韓國就從高中開始跳啦啦隊，曾經一度厭煩，也有點職業倦怠，但台灣這邊給她顧問，也給她很多嘗試的機會，讓他勇敢做出決定。

此外，安芝儇也一首打造台鋼雄鷹目前不少舞蹈、動作及手勢，希望讓球迷印象深刻。尤其台鋼雄鷹是一支全新的隊伍，安芝儇也花了很多時間思考跟討論每位成員的動作。

▲安芝儇多次來回台灣、韓國，感到身心疲憊，終於可以定居高雄。（圖／安芝儇IG）
▲安芝儇多次來回台灣、韓國，感到身心疲憊，終於可以定居高雄。（圖／安芝儇IG）
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