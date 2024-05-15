Haaland梅開二度！曼城2：0熱刺奪回英超龍頭　有望完成4連霸偉業

我是廣告 請繼續往下閱讀
上半場兩隊都沒能進球，直到比賽第51分鐘，曼城Kevin De Bruyne在右翼突破獲得傳球機會，看準禁區中的Erling Haaland，兩人精準配合逃過越位犯規，左腳輕踢攻下本場比賽第1分。
熱刺一度在比賽鐘響前，獲得一次單刀反攻的大好機會，可惜南韓球星孫興慜起腳射門遭到門將阻擋，最終Erling Haaland在第90+1分鐘操刀12碼罰球破門，單場梅開二度，幫助曼城以2：0取勝，積分來到88分也反超兵工廠的86分，距離4連霸只差1場勝利。
熱刺無緣明年歐冠 收下失望賽季
原先排名第5的熱刺在這場比賽落敗後，也收下近期的英超3連敗，距離第4名的阿斯頓維拉有5分積分差，確定無法反超，而這也意味著明年將失去歐冠參賽資格，收下了一個失望的賽季。
Erling Haaland綽號魔人普烏 挪威國家隊主力
Erling Haaland擁有極為強勁的進球能力，目前他在英超球隊曼城上場39場，攻入45球，平均進球數超過1，更成為單季進球最多的英超球員。據英超官方統計，哈蘭德的進球轉化率為100%，每觸球1次便可攻入1球，為英超歷史之最。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁