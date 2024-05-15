蔡清祥備詢請假遠赴花蓮慰問 黃國昌怒批荒謬：是去畢業旅行嗎？
傳出總統蔡英文將特赦前總統陳水扁，立法院司法法制委員會今（15）日邀司法院秘書長、法務部長率所屬相關單位列席就「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」進行專題報告，並備質詢。但法務部長蔡清祥卻跑到花蓮慰問，引發藍白立委不滿，國民黨立委翁曉玲批藐視國會，民眾黨立委黃國昌也批荒謬。
記者何哲欣／台北報導
今會議一開始，召委吳宗憲宣布，蔡清祥因有公務去花蓮，因此請假。黃國昌會議詢問，是什麼公務需要請假？法務部列席代表的常務次長黃謀信說，蔡清祥今天到花蓮地檢署慰勞協助賑災的檢調人員，還有要慰問當地的更生保護團體。
黃國昌說，這兩個行程，有比到立法院備詢重要嗎？法務部沒有別的人可以去花蓮了嗎？《赦免法》主管機關是法務部，部長卻不來，是以為明天行政院會就要總辭，能混就混嗎？先去屏東、在到花蓮，人都在花蓮才請假，是在畢業旅行嗎？完全沒有把委員會議程當一回事。翁曉玲也說，蔡清祥是藐視國會，即使要卸任了也不能這樣，委員會應提譴責案。
吳宗憲說，蔡清祥這幾天都不在台北，在台北的行程都已經請假，昨晚9點多才得知蔡清祥在花蓮，不讓他請假也不行。黃國昌說，人在花蓮如果有心要來，昨晚也可以再搭火車返回台北。吳宗憲最後說，因不能讓今天議程空轉，因此還是繼續開會，但希望法務部以後不要再這樣。
討論過程中，黃國昌也說，吳宗憲人很好，但法務部不要這樣欺負很人。