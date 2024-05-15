柯建銘故意找碴韓國瑜？媒體人揭心態：這輩子都輪不到他
立法院長韓國瑜13日針對環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等進行協商，但民進黨主張此舉是立法權凌駕行政權，違反《憲法》權力分立原則，最後仍無共識；國民黨立委陳玉珍認為，民進黨團總召柯建銘這陣子的表現只會讓朝野關係越搞越僵。對此，媒體人謝寒冰指出，柯建銘就是不甘心失去過去在立院呼風喚雨的尊嚴，所以在耍無賴、用拖延戰術，但這輩子都輪不到他來當立法院長。
記者王德蓉／綜合報導
謝寒冰14日在節目《新聞大白話》表示，柯建銘根本就是在耍無賴，無視任何規則，愛怎麼樣就怎麼樣，在那邊耍老大，連基本的坐都坐不好，在那邊迺來迺去，人家講一句、他就要插幾句，到底在幹嘛？大家是因為尊重柯建銘是最資深的立委，「你不要拿著雞毛當令箭！」
謝寒冰直言，柯建銘就是在耍無賴、拖延戰術，根本就不要去理他了，「我也不認為跟網友講的一樣：柯建銘在下一盤大棋？說這樣把東西都擋掉？他哪有擋掉？他這樣拖到最後的結果就是表決，表決全輸、沒有一次贏！所以我認為老柯現在就是心有不甘啦，就是在那邊硬扯、在那邊亂拉。」他認為，柯建銘不甘心失去了他過去在立法院呼風喚雨的尊嚴，看不慣由韓國瑜來主持，「但問題是，就是輪不到你，你這輩子都不要去想當到院長這個職位！老柯你就死了這條心吧！」