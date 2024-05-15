天氣預報／出門帶外套！今晚東北季風增強 氣溫一天「暴跌10度」
今（15）日台灣環境水氣少，並沒有明顯降雨，白天東北季風稍微減弱，北部氣溫小幅回升，不過天氣風險公司天氣分析師李至晟提醒，今晚東北季風會再度增強，中北部配合「輻射冷卻」作用，低溫會比今天下滑攝氏1至2度，早晚溫差也有機會達攝氏10度，下週南海的西南風增強，台灣天氣轉不穩定，預測下週中後期都是陰雨天氣。
記者張志浩／綜合報導
李至晟指出，今天北台灣高溫大約在攝氏27至28度，中南部依然可以到攝氏30度上下，晚間東北季風增強，氣溫明顯下滑，尤其郊區要特別留意較極端的低溫。
臉書天氣粉中「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，今明兩天這波東北季風預報偏強，北部預計下探到攝氏16至18度，甚至有可能更低，有種回到冬天的感覺，中南部影響則較小，這星期「南北將會是兩個世界」，沒意外的話，本週的東北季風，可能是最後的榮光，「錯過這次，就半年後見」。
李至晟說明，週日（5/19）前台灣都維持穩定天氣，雖然有少量降雨機會，但僅限於午後的山區跟東半部。下週暫時沒有鋒面接近台灣，但隨著東北季風減弱，且南海的西南風增強，台灣天還是比較不穩定，預測在下週中後期都是陰雨的天氣。
此外，北方鋒面在下週後期有機會接近台灣，考量目前還有些水庫的水情稍緊，如果條件適合的話，有可能讓鋒面搭配西南季風，帶來比較多的降雨，讓台灣的旱象稍微緩和。