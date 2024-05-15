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大牙遭陳建州提告罹憂鬱症！曾冒輕生念頭　曝陶晶瑩私下送暖

▲大牙在百靈果節目中，談到去年被陳建州提告，因此罹患重度憂鬱症，甚至一度想過輕生；並透露事發後陶晶瑩私下有致電送暖。（圖／百靈果News YouTube）
▲大牙在百靈果節目中，談到去年被陳建州提告，因此罹患重度憂鬱症，甚至一度想過輕生；並透露事發後陶晶瑩私下有致電送暖。（圖／百靈果News YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

去年6月演藝圈掀起Metoo風波，藝人大牙（周宜霈）站出來指控曾遭到陳建州（黑人）性騷擾，卻被陳建州提告妨害名譽，全案經調查後，2023年底偵結大牙獲不起訴。事隔一年，大牙近日上百靈果Podcast節目，談及當時心情，坦言當時罹患重度憂鬱症，一度做出最壞打算冒出輕生念頭；還特別提到主持天后陶晶瑩有致電關心她，讓她銘記在心。

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▲大牙（周宜霈）出席性侵害防治記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲大牙因指控陳建州曾對她性騷擾，讓她身心受到極大壓力。（圖／記者吳翊緁攝影）
大牙近日登上百靈果Podcast節目，談到去年Metoo風波自己挺身而出一事，她表示曾想過最壞的情況，「我當時一直在想要是訴訟輸了怎辦？我要賠償，還要被冤枉我在說謊」，事件爆發後，她每天關在家裡，之後被醫生診斷為重度憂鬱症，整個人暴瘦到48公斤，甚至冒出輕生念頭。

▲大牙（左）上百靈果節目，談及去年Metoo風波的心路歷程。（圖／百靈果News YouTube）
▲大牙（左）上百靈果節目，談及去年Metoo風波的心路歷程。（圖／百靈果News YouTube）
大牙站出來指控陳建州性騷擾，面對各界的壓力，還反被提告讓她身心俱疲，直到看見郭元元的發文，才讓她深信自己做的是正確的事情。而自從大牙指控陳建州反被提告後，之後再也沒有人敢站出來，大牙對此感到自責，「我覺得我有罪，讓這個運動結束。」

這段時間大牙身旁有好友、老公的陪伴，才得以度過難關，她在節目中還特別提到陶晶瑩，感謝對方致電關心伸出援手，「她還因為這樣子打給我，問我需不需要什麼，她不知道可以幫我什麼，但我有需要可以跟她說，我覺得她是一個很棒的人。」

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