大牙遭陳建州提告罹憂鬱症！曾冒輕生念頭　曝陶晶瑩私下送暖

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大牙站出來指控陳建州性騷擾，面對各界的壓力，還反被提告讓她身心俱疲，直到看見郭元元的發文，才讓她深信自己做的是正確的事情。而自從大牙指控陳建州反被提告後，之後再也沒有人敢站出來，大牙對此感到自責，「我覺得我有罪，讓這個運動結束。」
這段時間大牙身旁有好友、老公的陪伴，才得以度過難關，她在節目中還特別提到陶晶瑩，感謝對方致電關心伸出援手，「她還因為這樣子打給我，問我需不需要什麼，她不知道可以幫我什麼，但我有需要可以跟她說，我覺得她是一個很棒的人。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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