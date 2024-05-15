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Toyz明入獄！今晚9點最後直播「有話和大家說」　服刑監獄公開

▲電競知名網紅Toyz（本名：劉偉健）在3年前因販賣二級毒品大麻菸彈，遭法院判處4年2月定讞，傳出明天，傳出明天（16）日他將前往台中地檢署報到，發監至台中監獄服刑。（圖/Toyz 浪Live頻道）
▲電競知名網紅Toyz（本名：劉偉健）在3年前因販賣二級毒品大麻菸彈，遭法院判處4年2月定讞，傳出明天，傳出明天（16）日他將前往台中地檢署報到，發監至台中監獄服刑。（圖/Toyz 浪Live頻道）

記者葉盛耀/綜合報導

電競知名網紅Toyz（本名：劉偉健）在3年前因販賣二級毒品大麻菸彈，遭法院判處4年2月定讞。有眼尖的網友在近日Toyz的直播中發現他疑似頭髮已經剃光，應是為了即將入監服刑而準備，而Toyz也將在今天晚上9點進行最後一次直播，並預告「有話和大家說」。據悉，Toyz會在明天（16）日前往台中地檢署報到，發監至台中監獄服刑。

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電競網紅Toyz是非不斷，最近一次惹全台關注案件，是因批評網紅超哥（黃伯超）開設的餐廳「醋飯難吃」，慘被超哥直接在鏡頭前打到頭破血流，他表示將提告並向超哥求償。原本每周都會開直播的Toyz，神隱將近10天，且到了預定要直播時間卻未現身，連工作人員也連絡不上，當時還傳出Toyz已經潛逃到澳門，引發警方關切，事後Toyz也出面駁斥。

▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz之前遭超哥毆打，腦震盪縫11針，並表示向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）

不過跟據《ETtoday》報導，，Toyz將於明（16）日入監，當天上午會先到台中地檢署報到，預計同一日發監至台中監獄服刑，若是Toyz今晚有直播，將是他入監前的最後一場。

Toyz出面闢謠，表示沒有潛逃到澳門，他是因為染上流感的關係，已連續咳嗽大約2週的時間，並在他直播到一半時，還接到警方來電關切「是否在家」，顯示警方對他的行蹤保持高度關注。另有網友發現，Toyz直播全程戴著帽子，推測他可能已剃掉頭髮準備服刑。

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