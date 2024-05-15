何志偉任總統府副秘是因賴清德有「這考量」？媒體人揭密
第16任總統副總統交接小組14日公布新任人事案，前立委何志偉候任總統府副秘書長，引發外界關注。對此，媒體人謝寒冰指出，準總統賴清德最忌憚的就是英系，所以要找不是英系的人在身邊，而最重要的就是，何志偉不屬於英系；而何志偉過去曾有拿小本子洩密的紀錄，是否會被英系組成的國安會排除？就要看他們敢不敢這樣做了。
記者王德蓉／綜合報導
謝寒冰14日在節目《國民大會》表示，何志偉任總統府副秘書長，可以說驚訝，也可以說不驚訝，因為何志偉跟賴清德關係本來就不差，一定會有個位置，只是大家沒想到是一個相對比較重要的位置，且最重要的是何志偉不屬於「英系」，因為賴清德現在最忌憚的就是英系，所以他要找不是英系的人在他身邊。
謝寒冰指出，賴清德已被迫在內閣的某些職位的選擇上，必須要去考量蔡英文的意見跟美國的意見，「那其他的地方，當然能不要英系、就不要英系！」主持人謝曜州則提到，過去何志偉常拿著小本子到外面去洩密，英系的人因此討厭他，那英系組成的國安團隊是否會排除他？謝寒冰表示，就要看英系敢不敢這樣做，「當初你說何志偉洩密，搞不好洩密就是洩給賴清德啊！誰曉得？誰知道咧？」