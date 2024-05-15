機器人市場複合年增長率50% 所羅門飆漲停！機器人與AI股一片紅
美股昨（14）日全數走高，再加上台積電ADR創下歷史新高，激勵台北股市今（15）日開盤持續走高，上漲125.44點、來到21111.20點，成功站上21000點大關，再創歷史新高。像是所羅門早盤奔漲停，德律也漲9%以上。AI股也不遑多讓，世芯、緯穎、研揚漲2到5%。
記者許家禎／台北報導
美股14日道瓊指數上漲126.6點，漲幅0.32%，收39558.11點；那斯達克指數上漲122.94點，漲幅0.75%，收16511.18點；費城半導體指數上漲80.85點，漲幅1.68%，收4903.93點；標普500指數上漲25.26點，漲幅0.48%，收5246.68點。美國科技股美超微漲5%，高通、英特爾、輝達、美光與應材漲1到2%。
美股表現亮眼也激勵台股今日開高走高，權值王台積電早盤漲18元，來到844元。鴻海因認列夏普轉投資虧損，因此今日早盤跌近3%，不過後來跌幅縮小。聯發科漲1.7%，來到1175元。另外，除權值股帶動，金融股也點火，台股早盤衝到21205點，再創台股歷史新高。
Google周二在年度開發者大會上推出更多AI服務的搜尋結果，另外有消息指稱，三星已經終止其自動駕駛車輛研發計畫，並將研究重心轉移至機器人領域。
百達投顧日前也說，人形機器人正在興起，其設計目的是在主要為人類設計的環境中無縫運作，因此機器人科技投資的半導體產業鏈上游製造供應商將受惠於此趨勢。
全球人形機器人市場預計將經歷顯著成長，預計2023年至2028年複合年增長率(CAGR)為50%。而今日機器人概念股表現亮眼噴出，像是所羅門早盤奔漲停，德律也漲9%以上，佳能漲8%、志聖漲5%，和樁漲近1%。AI股也不遑多讓，世芯、緯穎、研揚、廣明、樺漢、創意、日月光漲2到5%。