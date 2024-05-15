黃國昌直播超越Toyz！前幕僚揭這戰超重要：反觀柯文哲形象崩毀
在總統就職大典前夕，民眾黨將在519向民進黨政府「算帳」，欲在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦集會活動。對此，民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡指出，黃國昌網路數據一直往上飆，反觀柯文哲網路效益崩跌、人格形象崩毀，網路潮流被黃國昌接手，但是否承接柯網路數據套組，還是真的是新世代最強政治紅人，519見真章。
政治中心／台北報導
吳靜怡指出，柯文哲解釋弊案影片累積不到5萬人觀看，黃國昌直播3.6萬人同時線上觀看，原因很簡單，就是柯文哲的影片已經是老樣子了，「正面迎戰三大案」聳動標題，卻跟實際行為不同，為何不直接上政論節目接受專訪呢？躲在自己的YouTube頻道，自從去年1115那場面對面專訪之後，就沒有上電視了，「那時候一副孬樣，現在上電視，恐怕會更慘」。
吳靜怡提到，黃國昌現在是YouTube直播圈一哥，3.6萬直播人數超越現今網紅Toyz，甚至是館長直播人數的10倍多，所以519遊行的人數對黃國昌個人來說非常重要，空軍和陸軍之間的轉換率到底能高到多少？台北市政府不應該這麼早輕忽，而民眾黨選後的實質組織動員能量到哪裡，值得關注。
吳靜怡說，黃國昌網路數據一直往上飆，卻帶來了2024選前的「即視感」，柯文哲選前直播人數每場都破萬，甚至選前之夜直奔台灣有史以來紀錄31萬直播人數，「結果呢？假老二！」
吳靜怡直言，黃國昌到底是不是承接了柯文哲網路數據套組，還是真的是新世代最強政治紅人，519見真章。