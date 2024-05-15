NBA／詹皇為何要回騎士主場看球？美媒：這是給湖人管理階層施壓

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NBA知名記者Brian Windhorst在節目《Get Up》中透露，「詹皇」現身騎士主場是有他的用意的，「詹皇會做出此舉肯定有他的考量，無疑是在對湖人管理層施壓，因為早在今年交易大限前，湖人手上擁有3枚首輪籤，但球團並沒有任何作為。」
其中在「詹皇」動向不明的情況下回到騎士主場，這是否別有用意也引發外界猜想，對此Brian Windhorst透露，「這讓我想起10年前，LeBron James要首度回歸騎士前，他以熱火球員的身份，特別出席前隊友Zydrunas Ilgauskas的球衣退休儀式，便在幾個月後，LeBron James就決定要回歸騎士。」
LeBron James成自由球員各隊都想要 湖人有不補強的壓力
早在季中交易大限前，就傳出湖人有意交易「詹皇」LeBron James，雖遭到經紀人Rich Paul否認，但當時LeBron James就表示「對執行明年球員選擇權沒有想法」，也讓外界猜想LeBron James在湖人的生涯已進入倒數計時。
根據Brian Windhorst透露，「雖然LeBron James擁有下賽季5140萬美元的球員選項，但他預計將不會執行，是否回歸湖人還是未知數。」
目前市場上除了金州勇士有意願招募LeBron James外，《Clutch Points》記者Brett Siegel就指出，「擁有Kevin Durant的鳳凰城太陽，則是勇士與湖人競爭LeBron James的潛在對手，屆時恐會影響LeBron James將加盟哪一隊。」若屆時Kevin Durant與Stephen Curry都一同招募LeBron James，今年的自由市場將勢必掀起一場搶人大戰。
湖人該怎麼補強 追求Donovan Mitchell？
根據《The Athletic》騎士隨隊記者Jason Lioyd透露，「如果Donovan Mitchell在今年夏天無法與騎士達成延長合約共識，騎士就不得不考慮先簽後換，屆時湖人將是最有力的潛在追求者。」
根據美媒透露，「若湖人想要得到Donovan Mitchell，至少要給出2至3枚首輪籤，且Donovan Mitchell下賽季薪資為3450萬美元，預期他將追求一份至少年均薪5000萬美元以上的頂薪合約。
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