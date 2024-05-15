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NBA／詹皇為何要回騎士主場看球？美媒：這是給湖人管理階層施壓

▲前騎士球星、如今效力於洛杉磯湖人的球員「詹皇」LeBron James回到騎士主場看球，讓人起疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲前騎士球星、如今效力於洛杉磯湖人的球員「詹皇」LeBron James回到騎士主場看球，讓人起疑。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA洛杉磯湖人在今年季後賽首輪遭到衛冕軍丹佛金塊橫掃，也宣告球季提前放暑假，但隨著湖人結束本賽季，外界也在猜想將成為自由球員的「詹皇」LeBron James，在下賽季是否會回歸湖人，其中LeBron James近日更去觀賞前東家克里夫蘭騎士的季後賽，引發外界猜想「詹皇」是否將第2度回鍋騎士，對此NBA知名記者Brian Windhorst就透露，「LeBron James出現在騎士主場是經過考量，且我認為他在給湖人管理層施壓，看看他們是否能作出補強。」

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Brian Windhorst分析　詹皇現身騎士主場用意

NBA知名記者Brian Windhorst在節目《Get Up》中透露，「詹皇」現身騎士主場是有他的用意的，「詹皇會做出此舉肯定有他的考量，無疑是在對湖人管理層施壓，因為早在今年交易大限前，湖人手上擁有3枚首輪籤，但球團並沒有任何作為。」

其中在「詹皇」動向不明的情況下回到騎士主場，這是否別有用意也引發外界猜想，對此Brian Windhorst透露，「這讓我想起10年前，LeBron James要首度回歸騎士前，他以熱火球員的身份，特別出席前隊友Zydrunas Ilgauskas的球衣退休儀式，便在幾個月後，LeBron James就決定要回歸騎士。」

▲39歲的「詹皇」LeBron James，下一季不一定留在湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲39歲的「詹皇」LeBron James，下一季不一定留在湖人。（圖／美聯社／達志影像）
LeBron James成自由球員各隊都想要　湖人有不補強的壓力

早在季中交易大限前，就傳出湖人有意交易「詹皇」LeBron James，雖遭到經紀人Rich Paul否認，但當時LeBron James就表示「對執行明年球員選擇權沒有想法」，也讓外界猜想LeBron James在湖人的生涯已進入倒數計時。

根據Brian Windhorst透露，「雖然LeBron James擁有下賽季5140萬美元的球員選項，但他預計將不會執行，是否回歸湖人還是未知數。」

目前市場上除了金州勇士有意願招募LeBron James外，《Clutch Points》記者Brett Siegel就指出，「擁有Kevin Durant的鳳凰城太陽，則是勇士與湖人競爭LeBron James的潛在對手，屆時恐會影響LeBron James將加盟哪一隊。」若屆時Kevin Durant與Stephen Curry都一同招募LeBron James，今年的自由市場將勢必掀起一場搶人大戰。

湖人該怎麼補強　追求Donovan Mitchell？

根據《The Athletic》騎士隨隊記者Jason Lioyd透露，「如果Donovan Mitchell在今年夏天無法與騎士達成延長合約共識，騎士就不得不考慮先簽後換，屆時湖人將是最有力的潛在追求者。」

根據美媒透露，「若湖人想要得到Donovan Mitchell，至少要給出2至3枚首輪籤，且Donovan Mitchell下賽季薪資為3450萬美元，預期他將追求一份至少年均薪5000萬美元以上的頂薪合約。

▲克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell在今年季後賽表現突出，可能轉往湖人隊。（圖／取自克里夫蘭騎士X）
▲克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell在今年季後賽表現突出，可能轉往湖人隊。（圖／取自克里夫蘭騎士X）
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