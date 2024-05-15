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特企／打造心靈的避風港　金屬工藝融入生活每一刻

▲品牌名稱「一盞燈金工」和LOGO的靈感來自於光的象徵意義。一盞燈不僅照亮了工作桌，更象徵著希望和方向。（圖／品牌提供）
▲品牌名稱「一盞燈金工」和LOGO的靈感來自於光的象徵意義。一盞燈不僅照亮了工作桌，更象徵著希望和方向。（圖／品牌提供）

本報訊

在繁忙都市的喧囂之中，「一盞燈金工」工作室提供一個讓人放慢腳步、沉浸於手作之美的空間。創辦人對金工的熱愛和對生活質感的堅持，使這個品牌不僅是金工教室，更是一個溫馨的創作避風港。

從零基礎到精湛技藝的蛻變，創辦人透露，創建品牌的初衷源自於對金屬工藝的熱情和對生活美學的追求。「金屬雖然看似冰冷，但在我們的工作室裡，每一件作品都承載著溫度和情感。我們希望客人來到這裡，就像回到家一般，能在這裡找到心靈的慰藉。」

品牌名稱「一盞燈金工」和LOGO的靈感來自於光的象徵意義。一盞燈不僅照亮了工作桌，更象徵著希望和方向。「我們希望每件作品都能像一盞燈一般，在顧客的生活中發光發熱，照亮每一個角落。」LOGO設計中，一盞燈下的雙手正在精心製作戒指，象徵著工匠的熱愛和專注。

「一盞燈金工」的招牌商品是「純銀戒指體驗課程」，提供顧客一個親手打造獨一無二飾品的機會。課程中，顧客不僅學習金工技巧，更在製作過程中，投入情感，創作出屬於自己故事的戒指。「每個人手中的戒指，都是獨特的，背後藏著的小故事和情感，使這些金屬作品更加珍貴。」

「一盞燈金工」材料準備從熔煉純銀開始，經過精確的輾壓，將銀塊處理到理想的尺寸。這一系列前置作業不僅耗時且技術要求高，目的是為了提供每位顧客最高品質的課程體驗。採用預約制和小班教學，每次只接待一組客人，確保教學品質。在課程中，隨時解答疑問並提供個別指導，創造一個安靜舒適的環境，可以放心地放鬆並享受手作的樂趣。

未來的藍圖包括引入更多客製化服務，如雷射雕刻，以及尋找理念相近的合作夥伴共同擴展教學業務。「我們希望將這份對金工的熱愛和手作的快樂，傳遞給更多人。」

在台南，「一盞燈金工」讓人感受到創作樂趣與人際溫暖的空間，每件飾品都帶著創作者情感和故事的藝術品。

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